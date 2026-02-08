Καλλιθέα: Κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι – Προσήχθη ο πατέρας του

Ένα κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Καλλιθέα, το απόγευμα της Κυριακής (8/2).

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από το σημείο ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό και στο σημείο έφτασε περιπολικό της ΕΛΑΣ, το οποίο μετέφερε το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του.

Προσήχθη ο πατέρας της 2χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 25χρονος πατέρας της ανήλικης, αλβανικής καταγωγής, έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές