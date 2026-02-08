Βόλος: Στάχτη έγινε το σπίτι που τυλίχτηκε στις φλόγες – Από τύχη σώθηκε μία ηλικιωμένη – ΒΙΝΤΕΟ

κοινωνία

Βόλος: Στάχτη έγινε το σπίτι που τυλίχτηκε στις φλόγες – Από τύχη σώθηκε μία ηλικιωμένη – ΒΙΝΤΕΟ

Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε η ηλικιωμένη ένοικος του σπιτιού, που τυλίχτηκε στις φλόγες το απόγευμα της Κυριακής (8/2) στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στον Βόλο. Η γυναίκα δεν βρισκόταν στο εσωτερικό της κατοικίας, την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, γεγονός που αποδείχτηκε σωτήριο.

Στη γειτονιά επικράτησε πανικός περίπου στις 7 το απόγευμα, όταν οι κάτοικοι είδαν το σπίτι που βρίσκεται επί της οδού Τσοποτού να τυλίγεται στις φλόγες και η φωτιά να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Είδε το σπίτι της να καίγεται

Η ηλικιωμένη ένοικος της κατοικίας δεν βρισκόταν στο εσωτερικό τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Επιστρέφοντας λίγη ώρα αργότερα, βρέθηκε αντιμέτωπη με την εικόνα του σπιτιού της να έχει ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα magnesianews.gr.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, το κτίσμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές και τελικά κατέρρευσε η στέγη, καθιστώντας το μη κατοικήσιμο. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, χωρίς να απειληθούν γειτονικά σπίτια ή καταστήματα. Πυροσβεστικά πληρώματα παρέμειναν στο σημείο για προληπτική επιτήρηση, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Ξεκίνησε από μέσο θέρμανσης;

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να σχετίζεται με μέσο θέρμανσης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί προσωρινή στέγη για την ηλικιωμένη, μέσω συγγενικών της προσώπων.

Δείτε βίντεο:

18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

