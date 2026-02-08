Βόλος: Συναγερμός για φωτιά σε διώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης – ΦΩΤΟ

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στον Βόλο, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο, που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε διώροφο κτίριο, που φέρεται να είναι εγκαταλελειμμένο. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα gegonota.news, αυτή την ώρα επικρατεί πανικός καθώς η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Δείτε εικόνες: