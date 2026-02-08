Τραγωδία στη Χίο: «Δεν ήμουν ο χειριστής της λέμβου» – Τι υποστήριξε ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του

«Δεν ήμουν ο χειριστής της λέμβου» είπε στην απολογία του ο 31χρονος Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής από τους μετανάστες που επέζησαν της τραγωδίας, στη Χίο. Ο Μαροκινός υποστήριξε ότι η οικογένειά του πλήρωσε προκειμένου ο ίδιος να ταξιδέψει με την μοιραία λέμβο, αλλά οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Υπενθυμίζεται ότι 15 μετανάστες έχασαν την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο 31χρονος οδηγήθηκε χθες στην Ανακρίτρια Πλημμελειοδικών Χίου και κατέθετε επί 2,5 ώρες. Υπέδειξε άλλον άνδρα ως τον χειριστή της λέμβου, τον οποίο σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, φαίνεται πως έχουν περιγράψει κι άλλοι διασωθέντες. Τις επόμενες μέρες ο 31χρονος αναμένεται να μεταβεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Δεν ήμουν ο χειριστής της λέμβου, ενώ ήμασταν πολύ κοντά στην ακτή, χωρίς κανένα σήμα, κανέναν ήχο, ένας δυνατός προβολέας φώτισε, μετά από μερικά δευτερόλεπτα μάς χτύπησε το σκάφος του λιμενικού», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο 31χρονος κατηγορούμενος.

Όπως είπε στην ανακρίτρια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, «η οικογένειά μου θα πλήρωνε 4.000 κάποιον που μιλάει τουρκικά για να ταξιδέψω. Ο οδηγός ήταν μετρίου αναστήματος, τον είχα πλάτη».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, δύο από τους επτά διασωθέντες που είχαν ανακριθεί από το λιμενικό είχαν αναγνωρίσει τον 31χρονο ως τον διακινητή.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης οι αρχικές μαρτυρίες, που εμφάνιζαν τον εντολέα τους ως διακινητή στο πολύνεκρο ναυάγιο της 4ης Φεβρουαρίου στη Χίο, έχουν ανασκευαστεί.

«Αυτή τη στιγμή πέντε άνθρωποι από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη του συγκεκριμένου περιστατικού και μάλιστα επειδή ελήφθησαν και συμπληρωματικές καταθέσεις από την ανακρίτρια έξι στον αριθμό, δεν αναγνωρίζεται ως δράστης του περιστατικού από κανέναν από τους επιβαίνοντες», είπε χαρακτηριστικά ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή, Αλέξανδρος Γεωργούλης.

«Όλοι οι μάρτυρες που έδωσαν κατάθεση και σήμερα λένε ότι δεν υπήρξε κανένα σήμα, καμία προειδοποίηση, κανένα φλας, κανένας φάρος, κανένα φως, κανένα στοπ, μόνο μια σύγκρουση πάνω τους από το λιμενικό σκάφος. Μάλιστα λένε, πήγαιναν ευθεία δεν στρίψανε δευτερόλεπτο», δήλωσε από την πλευρά του ο άλλος συνήγορος του 31χρονου, Δημήτρης Χούλης.

Τα νεότερα για τα 6 παιδιά που νοσηλεύονται στο «Παίδων»

Αναφορικά με τα έξι παιδιά που τραυματίστηκαν στο ναυτικό δυστύχημα της Χίου, και τα οποία το απόγευμα του Σαββάτου διακομίσθηκαν με C27 στην Αθήνα, νοσηλεύονται με κατάγματα και θλάσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Και τα έξι παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί κάποια ανησυχία.

Το ένα παιδί, ηλικίας 5 ετών, επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι, ωστόσο, οι θεράποντες γιατροί αποφάσισαν σήμερα ότι δεν απαιτείται χειρουργείο και ότι θα ακολουθηθεί συντηρητική οδός.

Την ίδια ώρα, τρεις γυναίκες, συνοδοί των παιδιών που επέβαιναν επίσης στη λέμβο και είχαν τραυματιστεί σχετικά ελαφρά και ανέφεραν πόνους σε διάφορα σημεία του σώματός τους, μεταφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί από το Νοσοκομείο Παίδων στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.