Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Το παραμυθένιο πάρτι για τα τρίτα γενέθλια του γιου τους

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Φουρέιρα Αλμπέρτο Μποτία
Φωτογραφία: Insagram/foureira

Τριών ετών έγινε ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία. Ο μικρός Ερμής γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2023, και οι γονείς του την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ετοίμασαν ένα παραμυθένιο πάρτι, για να γιορτάσουν με τους φίλους και τους συγγενείς τους τα γενέθλια του παιδιού τους.

Σε αναρτήσεις που έκαναν στο Instagram τα αγαπημένα πρόσωπα της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία, τις οποίες αναδημοσίευσε στο δικό της προφίλ η επιτυχημένη καλλιτέχνις, οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης πήραν μία «γεύση» από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε για τον τριών ετών Ερμή.

Τα παραμυθένια γενέθλια

Όπως μπορεί να δει κανείς από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβηκαν στο Instagram, το θέμα του πάρτι ήταν οι σούπερ ήρωες, τους οποίους φαίνεται ότι αγαπάει το παιδί της τραγουδίστριας και του ποδοσφαιριστή.

Η διακόσμηση της εκδήλωσης, η οποία αποτελούνταν από εντυπωσιακές συνθέσεις μπαλονιών, γλυκά και εικόνες σούπερ ηρώων, ήταν ονειρική. Ενώ εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα.

Ελένη Φουρέιρα Αλμπέρτο Μποτία

Πολύ γλυκό ήταν και το μήνυμα που επέλεξε το ζευγάρι να περάσει στα παιδάκια που βρέθηκαν στο πάρτι, αφού στη διακόσμηση του πάρτι ήταν γραμμένη η φράση: «Είστε όλοι σούπερ ήρωες».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:18 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γιάννης Σμαραγδής απαντά στον Γιάννη Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά»

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, προβλήθηκε στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη μία...
13:05 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου, σχολιάζοντας τό...
11:24 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Θα σταματήσω από την εκπομπή πριν από το Πάσχα

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα», καθώς η ...
10:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Τριαντάφυλλος για Χατζίδου: Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Τριαντάφυλλος εναντίον της Ελένης Χατζίδου, η οποία υποστήριξε για τον τραγ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα