Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Το παραμυθένιο πάρτι για τα τρίτα γενέθλια του γιου τους

Τριών ετών έγινε ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία. Ο μικρός Ερμής γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2023, και οι γονείς του την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ετοίμασαν ένα παραμυθένιο πάρτι, για να γιορτάσουν με τους φίλους και τους συγγενείς τους τα γενέθλια του παιδιού τους.

Σε αναρτήσεις που έκαναν στο Instagram τα αγαπημένα πρόσωπα της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία, τις οποίες αναδημοσίευσε στο δικό της προφίλ η επιτυχημένη καλλιτέχνις, οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης πήραν μία «γεύση» από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε για τον τριών ετών Ερμή.

Τα παραμυθένια γενέθλια

Όπως μπορεί να δει κανείς από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβηκαν στο Instagram, το θέμα του πάρτι ήταν οι σούπερ ήρωες, τους οποίους φαίνεται ότι αγαπάει το παιδί της τραγουδίστριας και του ποδοσφαιριστή.

Η διακόσμηση της εκδήλωσης, η οποία αποτελούνταν από εντυπωσιακές συνθέσεις μπαλονιών, γλυκά και εικόνες σούπερ ηρώων, ήταν ονειρική. Ενώ εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα.

Πολύ γλυκό ήταν και το μήνυμα που επέλεξε το ζευγάρι να περάσει στα παιδάκια που βρέθηκαν στο πάρτι, αφού στη διακόσμηση του πάρτι ήταν γραμμένη η φράση: «Είστε όλοι σούπερ ήρωες».