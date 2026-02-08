Μαρίνα Ασλάνογλου: «Ο γιος μου είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου – Ένας χωρισμός δημιουργεί ανισορροπία»

Τον Φεβρουάριο του 2024, έγινε γνωστό πως η Μαρίνα Ασλάνογλου και ο Δημοσθένης Πέππας, ύστερα από οχτώ χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση ενός παιδιού, αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο. Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2018, γεμίζοντας τις ζωές των γονιών του με ευτυχία.

Η Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου υποδέχτηκε στην εκπομπή της την Μαρίνα Ασλάνογλου. Στη συνέντευξή της, η επιτυχημένη ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και αναφέρθηκε στο διαζύγιό της.

«Τώρα θέλω να βάλω τον εαυτό μου μπροστά»

Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται ότι ύστερα από έναν χωρισμό συστηνόμαστε ξανά με τον εαυτό μας, η Μαρίνα Ασλάνογλου απάντησε: «Νομίζω ναι. Συστηνόμαστε ξανά. Αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν τα πράγματα που σκέφτεσαι και ξέρεις πια όχι τι θέλεις, τι δεν θέλεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Έχω αποφασίσει ότι στη ζωή μου δεν θα “μικρύνω” για να χωρέσω κάπου όπου δεν βολεύομαι. Αυτό έχει να κάνει με δουλειές, με φίλους, με σχέσεις, με τα πάντα. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που δίνομαι πολύ και αφήνω λίγο τον εαυτό μου στην άκρη. Τώρα θέλω να βάλω τον εαυτό μου μπροστά! Να ξέρω τι θέλω, τι μου αρέσει, ποιες είναι οι δικές μου επιλογές, ποια είναι τα δικά μου θέλω, τι με κάνει ευτυχισμένη».

«Η οικογένεια είναι πάντα δεμένη»

«Ο γιος μου είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου. Ένας χωρισμός δημιουργεί ανισορροπία. Εγώ πάλευα, και αυτό που κάνουμε και οι δύο μαζί είναι να είναι καλά ο Κωνσταντίνος και ο ψυχισμός του. Είναι μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου, κάτι που δεν ήμουν προετοιμασμένη.

Όταν έχεις ένα παιδί με έναν άνθρωπο, δεν χωρίζεις ποτέ. Αλλάζει η συνθήκη της οικογένειας. Θα είμαι πάντα η μαμά του Κωνσταντίνου και θα είναι πάντα ο μπαμπάς του Κωνσταντίνου. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και στο παιδί. Απλά μένουμε σε διαφορετικά σπίτια, αλλά η οικογένεια είναι πάντα δεμένη.

Δεν γίνεται. Όταν εγώ έχω κάνει τόσες προσπάθειες για να φέρω ένα παιδί και το έχω κάνει με αυτόν τον άνθρωπο, θα είναι πάντα ο πατέρας του παιδιού μου! Οπότε υπάρχει σεβασμός, υπάρχει κατανόηση και προσπαθούμε να κρατάμε τις ισορροπίες και μια πολύ αρμονική σχέση για το παιδί», πρόσθεσε στη συνέντευξή της.

Επιπλέον, η Μαρίνα Ασλάνογλου ανέφερε ότι: «Δεν μπορώ να πω ότι δεν στεναχωριέμαι όταν αλλάζει η ζωή μου. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε τέλος έχει και μία καινούργια αρχή, που ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, κοιτάς μπροστά, βλέπεις το φως, γιατί για να δεις το φως περνάς από τα σκοτάδια σου. Οπότε τώρα βλέπω το φως!».