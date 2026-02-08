Μαρίνα Ασλάνογλου: «Ο γιος μου είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου – Ένας χωρισμός δημιουργεί ανισορροπία»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρίνα Ασλάνογλου

Τον Φεβρουάριο του 2024, έγινε γνωστό πως η Μαρίνα Ασλάνογλου και ο Δημοσθένης Πέππας, ύστερα από οχτώ χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση ενός παιδιού, αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο. Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2018, γεμίζοντας τις ζωές των γονιών του με ευτυχία.

Η Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου υποδέχτηκε στην εκπομπή της την Μαρίνα Ασλάνογλου. Στη συνέντευξή της, η επιτυχημένη ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και αναφέρθηκε στο διαζύγιό της.

«Τώρα θέλω να βάλω τον εαυτό μου μπροστά»

Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται ότι ύστερα από έναν χωρισμό συστηνόμαστε ξανά με τον εαυτό μας, η Μαρίνα Ασλάνογλου απάντησε: «Νομίζω ναι. Συστηνόμαστε ξανά. Αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν τα πράγματα που σκέφτεσαι και ξέρεις πια όχι τι θέλεις, τι δεν θέλεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Έχω αποφασίσει ότι στη ζωή μου δεν θα “μικρύνω” για να χωρέσω κάπου όπου δεν βολεύομαι. Αυτό έχει να κάνει με δουλειές, με φίλους, με σχέσεις, με τα πάντα. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που δίνομαι πολύ και αφήνω λίγο τον εαυτό μου στην άκρη. Τώρα θέλω να βάλω τον εαυτό μου μπροστά! Να ξέρω τι θέλω, τι μου αρέσει, ποιες είναι οι δικές μου επιλογές, ποια είναι τα δικά μου θέλω, τι με κάνει ευτυχισμένη».

«Η οικογένεια είναι πάντα δεμένη»

«Ο γιος μου είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου. Ένας χωρισμός δημιουργεί ανισορροπία. Εγώ πάλευα, και αυτό που κάνουμε και οι δύο μαζί είναι να είναι καλά ο Κωνσταντίνος και ο ψυχισμός του. Είναι μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου, κάτι που δεν ήμουν προετοιμασμένη.

Όταν έχεις ένα παιδί με έναν άνθρωπο, δεν χωρίζεις ποτέ. Αλλάζει η συνθήκη της οικογένειας. Θα είμαι πάντα η μαμά του Κωνσταντίνου και θα είναι πάντα ο μπαμπάς του Κωνσταντίνου. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και στο παιδί. Απλά μένουμε σε διαφορετικά σπίτια, αλλά η οικογένεια είναι πάντα δεμένη.

Δεν γίνεται. Όταν εγώ έχω κάνει τόσες προσπάθειες για να φέρω ένα παιδί και το έχω κάνει με αυτόν τον άνθρωπο, θα είναι πάντα ο πατέρας του παιδιού μου! Οπότε υπάρχει σεβασμός, υπάρχει κατανόηση και προσπαθούμε να κρατάμε τις ισορροπίες και μια πολύ αρμονική σχέση για το παιδί», πρόσθεσε στη συνέντευξή της.

Επιπλέον, η Μαρίνα Ασλάνογλου ανέφερε ότι: «Δεν μπορώ να πω ότι δεν στεναχωριέμαι όταν αλλάζει η ζωή μου. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε τέλος έχει και μία καινούργια αρχή, που ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, κοιτάς μπροστά, βλέπεις το φως, γιατί για να δεις το φως περνάς από τα σκοτάδια σου. Οπότε τώρα βλέπω το φως!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:18 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γιάννης Σμαραγδής απαντά στον Γιάννη Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά»

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, προβλήθηκε στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη μία...
13:05 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου, σχολιάζοντας τό...
11:24 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Θα σταματήσω από την εκπομπή πριν από το Πάσχα

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα», καθώς η ...
10:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Τριαντάφυλλος για Χατζίδου: Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Τριαντάφυλλος εναντίον της Ελένης Χατζίδου, η οποία υποστήριξε για τον τραγ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα