Μαρίνα Ασλάνογλου: «Είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη – Δεν άντεξα τον θηλασμό»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, την οποία φέτος οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ήταν καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας (24/11) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία είναι μητέρα ενός παιδιού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για τις τρεις εξωσωματικές που έκανε προκειμένου να βιώσει την μητρότητα, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εγκυμοσύνη της. Ακόμα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις αναφέρθηκε στο θέμα του θηλασμού, περνώντας ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.

Μιλώντας για το κομμάτι της μητρότητας, η Μαρίνα Ασλάνογλου εξομολογήθηκε πως: «Μέσα σε έναν χρόνο έκανα τρεις εξωσωματικές. Δυσκολεύτηκα, πήρα πάρα πολλές ορμόνες, παράλληλα έπαιζα στο θέατρο. Πήρα κιλά, φούσκωσα πάρα πολύ γιατί οι ορμόνες πρήζουν.

Δεν πήρα τόσα κιλά στην εγκυμοσύνη, γιατί δεν μπορούσα να φάω, είχα διαβήτη κύησης και έκανα ινσουλίνες τρεις φορές την ημέρα. Είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη και αποκόλληση και θρομβοφιλία και διαβήτη κύησης. Όταν γέννησα, βγαίνοντας από το μαιευτήριο είχα χάσει επτά κιλά και όταν γύρισα στο σπίτι πήρα εννέα κιλά, γιατί άρχισα να τρώω».

«Εγώ τα άντεξα όλα. Δεν το έχω πει ποτέ, αλλά θα το πω τώρα γιατί και αυτό πρέπει να ακούγεται, δεν άντεξα τον θηλασμό. Επειδή σε πιέζουν και σου λένε ότι πρέπει να θηλάσεις. Θήλασα μόνο 11 ημέρες, δεν μπορούσα παραπάνω. Με έπιασε λίγο μία μικρή κατάθλιψη, στεναχωριόμουν πάρα πολύ, έκλαιγα. Ο γιατρός μου είπε: “Οκ, τα καταλαβαίνω όλα. Η καλή μαμά, είναι η χαρούμενη μαμά”», ανέφερε η ηθοποιός στη συνέχεια της συνέντευξής της.

