Μαρίνα Σάττι: Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια με την υγεία της – «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρίνα Σάττι

Την Δευτέρα (24/11), έγινε γνωστό πως η Μαρίνα Σάττι δεν θα εμφανιστεί στο Madwalk 2025, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, λόγω ενός προσωπικού θέματος υγείας.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποίησε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, μετά την δημοσιοποίηση της περιπέτειας με την υγεία της. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας για την Eurovision το 2024, στο story που έκανε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να ευχαριστήσει και τους θαυμαστές της για τα μηνύματα που της έστειλαν.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σάττι έγραψε στη δημοσίευσή της: «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το Madwalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξή σας».

Μαρίνα Σάττι

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης Καβατζίκης, σήμερα το πρωί ανέφερε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά: «Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, γιατί φυσικά ήταν να συμμετάσχει μεθαύριο στο MadWalk. Επικοινωνήσαμε με το MAD, υπάρχει ένα θέμα, μας το επιβεβαίωσαν, υπάρχει ένα θέμα υγείας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Περαστικά, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να είναι μεθαύριο στο MadWalk και της ευχόμαστε περαστικά».

