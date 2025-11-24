Ρία Ελληνίδου: «Θα ήθελα να μπορώ να κάνω όλο τον κόσμο να τραγουδάει στα ελληνικά»

Δηλώσεις στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά παραχώρησε η Ρία Ελληνίδου, στις πρόβες για τα φετινά Madwalk. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο γεγονός πως όλο και περισσότερος κόσμος ακούει τα κομμάτια που κυκλοφορεί, και αποκάλυψε το πώς αντιδράει όταν βλέπει την αγάπη του κόσμου για τη μουσική της, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Ακόμα, εξομολογήθηκε το πού θα ήθελε να φτάσει ως καλλιτέχνις.

«Κάθε Παρασκευή και Σάββατο που ξεκινάει η βραδιά στο μαγαζί και βλέπω να τσιρίζουν όλο και περισσότερο τα τραγούδια μου και τους στίχους, παθαίνω ένα κοκομπλόκο. Τι να πω; Είμαι ενθουσιασμένη! Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, πραγματικά», εξήγησε στη διάρκεια των δηλώσεών της η Ρία Ελληνίδου.

Σε ερώτηση για το πού θα ήθελε να φτάσει ως καλλιτέχνις, η τραγουδίστρια απάντησε: «Δεν νομίζω ότι αυτό έχει ταβάνι. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω όλο τον κόσμο να τραγουδάει στα ελληνικά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως το έχουν καταφέρει μεγάλοι καλλιτέχνες. Τα όνειρα επιτρέπονται!».