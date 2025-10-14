Ρία Ελληνίδου: «Αφήνω ανοιχτή την κουρτίνα για τους γείτονες, να πάρουν λίγο μάτι»

Ρία Ελληνίδου
Φωτογραφία: Instagram/ria_ellinidou

Μία… πικάντικη αποκάλυψη έκανε η Ρία Ελληνίδου, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη.

Η τραγουδίστρια, η οποία φημολογείται ότι τους τελευταίους μήνες είναι σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, θέλησε να γνωστοποιήσει κάτι προσωπικό πριν ερμηνεύσει το κομμάτι «Μπανιστηρτζού» της Ματούλας Ζαμάνη.

Η Ρία Ελληνίδου, όπως θα ακούσεις στο βίντεο από το κυπριακό site ilovestyle, είπε ότι αφήνει την κουρτίνα στο σπίτι της ανοιχτή, για να παίρνουν λίγο μάτι οι γείτονες.

Στη συνέχεια, ρώτησε πώς έλεγαν το μάτι παλαιότερα, και όταν άκουσε από κάτω να της λένε «μπανιστήρι», ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Μπανιστηρτζού» προκαλώντας χειροκροτήματα.

10:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

