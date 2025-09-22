Ρία Ελληνίδου: Ξεσηκώνει με το νέο της τραγούδι – Δείτε το music video

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Ρία Ελληνίδου: Ξεσηκώνει με το νέο της τραγούδι – Δείτε το music video

Η Ρία Ελληνίδου μοιράζεται με το κοινό το νέο της ξεσηκωτικό hit «Αλλού Γι’ Αλλού», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum μαζί με music video.

Το «Αλλού Για Αλλού» είναι ένα ανεβαστικό τραγούδι με ανατολίτικη «πινελιά» και την ενέργεια της χαρισματικής Ρίας Ελληνίδου, που έρχεται να συνεχίσει τη σαρωτική επιτυχία του διπλά πλατινένιου «Κάτι Ξέρεις».

Τους στίχους έγραψε ο πολυβραβευμένος Ηλίας Φιλίππου και τη μουσική ο Eslam Fathi.

Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναδεικνύει μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές.

Το «Αλλού Γι’ Αλλού» έχει αγαπηθεί από το κοινό πριν ακόμα κυκλοφορήσει, τόσο μέσα από τις καλοκαιρινές συναυλίες της Ρίας Ελληνίδου σε όλη την Ελλάδα, όσο και από τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη στο «VogClub Athens» μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη που συνεχίζονται με αμείωτη επιτυχία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητεί άμεση παρέμβαση για την προστασία της επαγγελματικής στέγης – Η επιστολή σε Πιερρακάκη και...

Συμβουλές από dating coach: Μην κάνετε ποτέ αυτές τις τρεις ερωτήσεις στο πρώτο ραντεβού

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το ψάρι στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:28 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τάσος Κωστής: «Δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι, ό,τι έγινε, έγινε»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» παραχώρησε ο Τάσος Κωστής, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλ...
16:22 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Λύγισε» η αδελφή του μπροστά στην κάμερα – «Μόνο το καλό του ήταν ο σκοπός μας»

«Λύγισε» η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μιλώντας για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει στην...
15:30 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Μπεκατώρου: Ο κόσμος μου έστελνε εικόνες για να καταφέρω να κάνω παιδί, αυτό κάποια στιγμή με πίεσε

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία ήταν προσκεκλημένη της Φαίη...
13:24 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πύρρος Δήμας: «Είναι σημαντικό να ξέρεις τις ρίζες σου»

Ο Πύρρος Δήμας μιλά για τη συγκίνηση που έζησε στον γάμο του γιου του, Βίκτωρα, με τη διάσημη ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος