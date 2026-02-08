Νίκος Κοκλώνης για Κατερίνα Καινούργιου: «Για μένα ήταν φίλη μου και αδελφή μου – Θέλω να είναι 100 χιλιάδες φορές πιο ευτυχισμένη»

Ο Νίκος Κοκλώνης και η Κατερίνα Καινούργιου δεν είχαν μία απλή επαγγελματική σχέση. Η παρουσιάστρια και ο παραγωγός ήταν πολύ δεμένοι και αρκετές φορές είχαν μιλήσει και δημόσια για την φιλία τους. Μάλιστα, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», σε ανάρτηση που είχε κάνει τον Αύγουστο του 2023 για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, τον είχε χαρακτηρίσει ως τον «καλύτερο φίλο του κόσμου».

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δυο τους πλέον δεν είναι τόσο κοντά, όπως πριν. Καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε για την Κατερίνα Καινούργιου.

«Ήταν ένα μεγάλο προσωπικό κεφάλαιο»

Όταν η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου, ο Νίκος Κοκλώνης εξομολογήθηκε πως: «Λοιπόν, θα πω σε εσένα μόνο… Είχα πει ότι δεν θα πω τίποτα. Θα πω σε εσένα λοιπόν, εδώ πέρα που ήρθα, άντε ας μιλήσω. Για εμένα η Κατερίνα Καινούργιου, ήταν και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο της επαγγελματικής μου πορείας στην τηλεόραση, αλλά ήταν ένα μεγάλο προσωπικό κεφάλαιο. Για μένα ήταν φίλη μου και αδελφή μου».

«Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα κατάφερε και θα κάνει αυτό το παιδάκι και είναι ευτυχισμένη και θέλω να είναι 100 χιλιάδες φορές πιο ευτυχισμένη. Το ζω από μακριά αλλά χαίρομαι, γιατί θεωρώ πως ό,τι και να έχει συμβεί μεταξύ μας, το οποίο θα το λύσουμε κάποια στιγμή εγώ με την Κατερίνα, είμαι σίγουρος, γιατί στις οικογένειες συμβαίνει αυτό, τσακώνεσαι, χαλιέσαι, τα ξαναβρίσκεις… Είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή περιμένει αυτό το παιδάκι και είναι ευτυχισμένη, που εγώ επειδή πραγματικά την αγαπάω, χαίρομαι τόσο, που αυτή η χαρά νικάει τα πάντα», συνέχισε ο παραγωγός στη συνέντευξή του.

Επιπλέον, ο Νίκος Κοκλώνης εξήγησε ότι: «Άρα, η Κατερίνα Καινούργιου είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Θα ήθελα να ήμουν εκεί. Σε άλλες συνθήκες θα ήμουν εκεί στο μαιευτήριο, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, και θα έλεγα “άντε, άντε, τι κάνουμε”. Δεν έχω ζήσει αυτή την εγκυμοσύνη εγώ, γιατί εκεί θα ήμουν. Τη ζω από μακριά και είμαι χαρούμενος. Από μακριά είμαι ευτυχισμένος που είναι ευτυχισμένη. Και όσο είναι ευτυχισμένη, δεν έχω και κάτι να κάνω. Αν ποτέ δεν είναι ευτυχισμένη, πάλι θα είμαι εκεί για να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο!».