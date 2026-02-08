Ιαπωνία: Σαρωτική νίκη του κόμματος της πρωθυπουργού Τακαΐτσι, δείχνουν τα exit poll – Η αντίδραση της Ουάσινγκτον

Το ρίσκο που πήρε στην Ιαπωνία, η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι, με την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς, καθώς οι ψηφοφόροι δίνουν σήμερα, Κυριακή την πλειοψηφία στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Όπως μεταδίδει το CNN, οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν δημοψήφισμα για την ίδια την Τακαΐτσι, καθώς η κυβερνητική της συμμαχία θεωρείται βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει 310 από τις 465 έδρες στην κάτω βουλή της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του NHK. Και το ίδιο το κόμμα της, το LDP, είχε ήδη ξεπεράσει το όριο των 233 εδρών για να εξασφαλίσει από μόνο του την πλειοψηφία.

Σε συνέντευξή της στο NHK μετά την ανακοίνωση των exit polls, η Τάκαϊτσι ευχαρίστησε όσους «άντεξαν το κρύο και περπάτησαν στους χιονισμένους δρόμους για να ψηφίσουν».

«Ήθελα οι ψηφοφόροι να μου δώσουν την εντολή, επειδή υποστήριξα μια υπεύθυνη, προληπτική δημοσιονομική πολιτική που θα μεταβάλει σημαντικά την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική», πρόσθεσε.

Ισχυρή πλειοψηφία

Ο συνασπισμός της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα κερδίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εδρών της κάτω βουλής του κοινοβουλίου μετά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τις προβολές του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK.

Αν οι προβολές επιβεβαιωθούν, θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2017 για το LDP, επικεφαλής του οποίου ήταν τότε ο Σίνζο Άμπε, μέντορας της Τακαΐτσι στην πολιτική, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Το LDP αναμένεται να κερδίσει μόνο του περισσότερες από 300 έδρες, από τις 465 της κάτω βουλής, έναντι των 198 που είχε μέχρι τώρα.

Μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός της, η πρωθυπουργός Τακαΐτσι δήλωσε πως το δυναμικό της συμμαχίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα της είναι «απεριόριστο».

«Βιάζομαι να μεταβώ την άνοιξη στον Λευκό Οίκο και να συνεχίσουμε την κοινή δουλειά μας ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ιαπωνοαμερικανική συμμαχία», έγραψε στο X.

Υπογραμμίζοντας ότι η σύμπραξη ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «βασισμένη σε μια βαθιά εμπιστοσύνη και μια στενή και σταθερή συνεργασία», η πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «το δυναμικό της συμμαχίας μας είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ».

Η απάντηση από την Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εκθείασε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι ως έναν μεγάλο σύμμαχο, μετά την αναμενόμενη μεγάλη νίκη του κυβερνητικού συνασπισμού της στις σημερινές εκλογές, επισημαίνοντας την αποδοχή της από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

“Αυτή είναι μία μεγάλη σύμμαχος, μία μεγάλη σχέση με τον πρόεδρο”, δήλωσε ο Μπέσεντ σε μία συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News και στην εκπομπή “Sunday Morning Futures“.

“Και όταν η Ιαπωνία είναι ισχυρή, οι ΗΠΑ είναι ισχυρές στην Ασία”, εξήγησε ο Μπέσεντ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.