Smartphone: Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε την οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου

Το smartphone σας είναι αναμφίβολα ένα τεχνολογικό θαύμα, προσφέροντάς σας άμεση βοήθεια σε ό,τι κι αν κάνετε, ενώ χωράει άνετα στην τσέπη σας. Δεν είναι πλέον μια συσκευή μόνο για κλήσεις και οι περισσότεροι το έχουν μαζί τους παντού. Δυστυχώς, αυτό περιλαμβάνει και μέρη που δεν είναι και τόσο καθαρά, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα εστιατόρια, ακόμη και την τουαλέτα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά το κινητό σας τηλέφωνο ώστε να είναι απαλλαγμένο από μικρόβια.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε την οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου

Όπως ακριβώς φροντίζετε για την καθαριότητα όλων των ηλεκτρονικών συσκευών σας, έτσι και η σωστή συντήρηση του κινητού σας τηλεφώνου σας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Το πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε την οθόνη της συσκευής εξαρτάται από το πόσο συχνά βγαίνετε έξω, τον χρόνο χρήσης (screen time) και την καθημερινή σας ρουτίνα. Αν δεν χρησιμοποιείτε αρκετά το τηλέφωνό σας και δεν το βγάζετε συχνά σε δημόσιους χώρους, μια απολύμανση μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετή.

Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τακτικά το κινητό σας σε χώρους με συνωστισμό ή το παίρνετε μαζί σας σε ανθυγιεινά μέρη, όπως η τουαλέτα, θα πρέπει να το καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ή μετά από κάθε τέτοια χρήση.

Πώς να διατηρείτε καθαρό το smartphone σας

Υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον απλό καθαρισμό και την σωστή απολύμανση του smartphone. Ο καθημερινός καθαρισμός με ένα στεγνό ή νωπό πανί βοηθά στην απομάκρυνση των ελαίων του δέρματος, της σκόνης και της βρωμιάς. Η απολύμανση, από την άλλη πλευρά, στοχεύει στην εξόντωση των βακτηρίων που είναι προσκολλημένα στην οθόνη. Αυτή η διαδικασία είναι ελαφρώς πιο σύνθετη και δεν είναι απαραίτητο να γίνεται καθημερινά.

Για απλό καθαρισμό : Ένα στεγνό πανί με μικροΐνες είναι συνήθως αρκετό.

: Ένα στεγνό πανί με μικροΐνες είναι συνήθως αρκετό. Για επίμονους λεκέδες ή απολύμανση: Βρέξτε ελαφρά το πανί με διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης (περιεκτικότητας 50-70%) και τρίψτε απαλά την οθόνη.

Εναλλακτικές λύσεις: Αντί για μικροΐνες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό μαντιλάκι ή βαμβάκι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μαντιλάκια καθαρισμού με αιθυλική αλκοόλη, αν και δεν συνιστώνται ιδιαίτερα καθώς αργούν να στεγνώσουν.

Είναι απαραίτητη η καθημερινή απολύμανση;

Η καθαριότητα είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται όντως απολύμανση κάθε μέρα; Όχι ακριβώς. Αντιθέτως, αν χρησιμοποιείτε καθαριστικά του εμπορίου ή αιθανόλη, ο υπερβολικός καθαρισμός πολλές φορές την ημέρα μπορεί να προκαλέσει φθορές στην οθόνη.

Συνιστάται να απολυμαίνετε το τηλέφωνό σας αμέσως μετά τη χρήση όταν εκτίθεται σε μη υγιεινούς χώρους — για παράδειγμα, αφού απαντήσετε σε μια κλήση σε δημόσιο χώρο, αφού αναζητήσετε συνταγές στην κουζίνα ή αφού το χρησιμοποιήσετε στην τουαλέτα. Ο καθαρισμός της οθόνης πριν μεταφέρετε τη συσκευή σε έναν καθαρό χώρο είναι συχνά το μόνο που χρειάζεται για να κρατήσετε μακριά τα μικρόβια. Ακόμα κι αν προσέχετε και δεν το εκθέτετε σε ακάθαρτα σημεία, μια απολύμανση μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετή· δεν υπάρχει λόγος για υπερβολές και καθαρισμό κάθε μέρα.

Πώς να καθαρίσετε το κινητό σας: Αποφύγετε τα σκληρά χημικά

Τα smartphone είναι ευαίσθητες συσκευές. Η χρήση λανθασμένων μεθόδων και υλικών καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά όφελος, ειδικά αν συνηθίζετε να καθαρίζετε σχολαστικά το τηλέφωνό σας καθημερινά.

Τι να αποφύγετε στον καθαρισμό της οθόνης

Ορισμένες ουσίες που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα περιλαμβάνουν ισχυρά χημικά όπως:

Οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου)

(υπεροξείδιο του υδρογόνου) Χλωρίνη

Αμμωνία

Οινόπνευμα υψηλής συγκέντρωσης

Όλα τα παραπάνω μπορούν να διαβρώσουν τις προστατευτικές επιστρώσεις της οθόνης και να εισχωρήσουν στα ανοίγματα της συσκευής, προκαλώντας εσωτερικές βλάβες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει γενικά να αποφεύγετε τη χρήση αντισηπτικών χεριών και σκληρών καθαριστικών τζαμιών.

Οδηγίες για τη χρήση οινοπνεύματος

Οι οδηγίες καθαρισμού της Apple αναφέρουν ότι ορισμένα αλκοολούχα μαντιλάκια είναι ασφαλή για τα προϊόντα της. Ωστόσο, συνιστάται να τα αποφεύγετε εάν καθαρίζετε το κινητό σας πολλές φορές την ημέρα, καθώς το οινόπνευμα μπορεί να καταστρέψει την ελαιοφοβική επίστρωση (που απωθεί τα λίπη και τις δαχτυλιές) της οθόνης.

Tip: Εάν χρησιμοποιήσετε καθαριστικό υγρό με βάση το οινόπνευμα, είναι προτιμότερο να το αραιώσετε με νερό. Ποτέ μην το ρίχνετε απευθείας στην οθόνη· αντίθετα, βρέξτε ελαφρώς ένα πανί και σκουπίστε με αυτό την επιφάνεια.

Επιλέξτε τα σωστά υλικά καθαρισμού

Αποφύγετε τη χρήση υλικών με τραχιές επιφάνειες, καθώς μπορούν να προκαλέσουν γρατζουνιές στην οθόνη αφής. Βεβαιωθείτε ότι το πανί που χρησιμοποιείτε είναι καθαρό και έχει απαλή υφή.

Τι να αποφύγετε:

Φθηνά χαρτομάντιλα

Χαρτί υγείας

Τα περισσότερα είδη ρουχισμού

Τα υγρά μαντιλάκια είναι μια αποδεκτή λύση, αλλά για τη μέγιστη μακροζωία της οθόνης σας, η καλύτερη επιλογή παραμένει ένα πανί με μικροΐνες (microfiber).