Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Θέλει να κρατήσει τις δύο χώρες σε «ήρεμα νερά», εκτιμούν τουρκικά ΜΜΕ

Πώς βλέπουν την επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και την εκεί συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν περιγράφει ανταπόκριση της Deutsche Welle από την Τουρκία, με τίτλο «παραμονή σε ήρεμα νερά».

Τα ΜΜΕ στην Τουρκία επιδιώκουν να εμβαθύνουν στα ζητήματα που απασχολούν τις δύο πλευρές, και που θα συζητηθούν, τονίζοντας πάντως και τις προοπτικές που θα προκύψουν από την συνάντηση, κυρίως μετά την σημείωση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι και οι δύο ηγέτες είναι «έμπειροι».

Η DW αναφέρει ότι αυτή η δήλωση υπονοεί, κατά τα φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν βλέπει ένταση και θέλει να συνεχιστούν τα ήρεμα νερά.» Στέλνει επομένως το μήνυμα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα αποτελέσουν πηγή αστάθειας, και δίνει έμφαση στο ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί» και πως οι δύο χώρες «πρέπει να ζουν η μια δίπλα στην άλλη», όπως εκτιμούν τα μέσα ενημέρωσης στην γειτονική χώρα.

Οι θαλάσσιες ζώνες

Ωστόσο οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θεωρεί βασική διαφωνία την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία -όπως γράφουν- σκοπεύει να θέσει «ανοιχτά» στην Άγκυρα.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη της φιλοκυβερνητικής Σαμπάχ, ότι ο Μητσοτάκης αποκλείει σοβαρό κίνδυνο έντασης, υπογραμμίζοντας πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σήμερα πιο «απλές» από ό,τι πριν 4–5 χρόνια και ότι κανείς δεν θέλει νέα προβλήματα στην περιοχή.

Ενδιαφέρουσα δε είναι και η άποψη της Σαμπάχ ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στην Άγκυρα επιδιώκει να οικοδομήσει πάνω σε ένα θετικό κλίμα, όπως μεταδίδει η DW.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα, κατά την συνέντευξή του στο «Foreign Policy», όπου επανειλημμένως έκανε εκτενείς αναφορές στη νέα δυναμική ισχύος της Ελλάδας. Επανέλαβε επίσης την πάγια εθνική θέση, πως υπάρχει μία και μόνο διαφορά στα ελληνοτουρκικά και αυτή αφορά στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε στο γνωστό διπλωματικό περιοδικό ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση από ό, τι ήταν πριν από 5 χρόνια ,καθώς έχουν ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό οι Ένοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα τόνισε ότι ο ίδιος δεν βλέπει κλιμάκωση των εντάσεων στο Αιγαίο ή αλλού.

«Και ο κ. Ερντογάν και εγώ είμαστε πεπειραμένοι ηγέτες» σημείωσε υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας. «Η γεωγραφία δεν αλλάζει. Υπάρχουν ήδη αρκετές προκλήσεις στην περιοχή και δεν χρειάζεται να προστεθούν νέες», πρόσθεσε, ενώ αναφερόμενος στο ταξίδι στην τουρκική πρωτεύουσα, τόνισε: «Στόχος είναι να έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση και μια ειλικρινή σχέση. Προσωπικά θα πάω στην Άγκυρα με ξεκάθαρα σημεία».

Η δύναμη αποτροπής

Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ακόμα ένα μήνυμα με αποδέκτες τους μεγάλους γεωπολιτικούς πρωταγωνιστές σε μια συγκυρία κατά την οποία το διεθνές περιβάλλον αναδιατάσσεται δραματικά και με όρους που δεν παραπέμπουν τόσο στο Διεθνές Δίκαιο όσο στη δυναμική της αποτροπής.

Ο πρωθυπουργός κρατώντας λεπτές ισορροπίες ως ηγέτης χώρας–μέλους της Ε.Ε., η οποία διατηρεί ισχυρή σχέση στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, μίλησε για τα ρήγματα στις ευρωατλαντικές σχέσεις, αναγνωρίζοντας καταρχάς πως οι δεσμοί που διαμόρφωσαν τη δυτική παγκόσμια τάξη «έχουν εξασθενήσει» και υπογραμμίζοντας ότι πάντως «είναι ακόμα εκεί».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να εργάζεται για την υπέρβαση των προβλημάτων στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Με αφορμή αυτό ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε τον διεθνή ρόλο της χώρας αυτή την κρίσιμη περίοδο, επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι σταθερός υπερασπιστής του Διεθνούς Δικαίου και επισήμανε ότι ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα προτάσσει διαχρονικά την αρχή ότι οι περιφερειακές διαφορές μπορούν να επιλυθούν στη βάση των διεθνών κανόνων.

Η θέση της Τουρκίας

Την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, λίγη ώρα μετά τη σχετική αναφορά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, την Πέμπτη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Τούρκος αξιωματούχος γνωστοποίησε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός «ανταποκρίνεται στην πρόσκληση» του Ερντογάν, με αφορμή την 6η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας – Ελλάδας.

Πάντως σύμφωνα με την ανάρτησή του «η Συνάντηση του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα εξετάσει όλες τις πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα συζητηθούν οι δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, προβλέπεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η υπογραφή διαφόρων κειμένων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων».