Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Επιστροφή στις νίκες και… κορυφή με «πάρτι»

αθλητισμός

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Επιστροφή στις νίκες και… κορυφή με «πάρτι»

Έπιασε κορυφή η ΑΕΚ και περιμένει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, στο βραδινό ντέρμπι, αφού επικράτησε άνετα του Πανσερραϊκού με σκορ 4-0 στις Σέρρες για την 20η αγωνιστική της Super League. Η Ένωση δυσκολεύτηκε αρχικά να διασπάσει την άμυνα του ουραγού Πανσερραϊκού, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει το διπλό με ευρεία νίκη.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έδωσε τη λύση στο 55΄ για τον «Δικέφαλο», που στο τέλος έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή του, με τέρματα του Μαρίν με πέναλτι στο 89΄, του Γκρούγιτς στο 91΄ (δευτερόλεπτα αφότου είχε περάσει στο παιχνίδι) και ξανά του Βάργκα στο 95΄. Με τη νίκη αυτή, η Ενωση ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού στο βραδινό (21:00) ντέρμπι «αιωνίων» στο Φάληρο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ματς εξελίχθηκε από την αρχή σε… μονόλογο της ΑΕΚ, η οποία έκλεισε τους γηπεδούχους στα καρέ τους, αλλά δυσκολευόταν να διασπάσει την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη, είτε σε οργανωμένες επιθέσεις, είτε σε στατικές φάσεις. Μία σέντρα-σουτ του Πενράις στο 12΄ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Τσομπανίδη, στο 21΄ ο Μουκουντί με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα πολύ ψηλά, ενώ στο 23΄ ο ίδιος παίκτης δεν κατάφερε να κάνει από κοντά το πλασέ και στη συνέχεια ο Τσομπανίδης μπλόκαρε την αδύναμη κεφαλιά του Ελίασον. Ο Πανσερραϊκός ήταν τελείως ακίνδυνος, αν και στο 30΄ ένα κακό γύρισμα του Ρότα θα μπορούσε να βάλει σε… μπελάδες την ομάδα του, αν ο Στρακόσια δεν αντιδρούσε γρήγορα, προλαβαίνοντας τον Κάλινιν.

Χωρίς να έχει κάνει την κλασική ευκαιρία, η Ενωση άνοιξε τελικά το σκορ στο 55΄, με τον Μπαρνάμπας Βάργκα να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μαρίν, κι αφού χρειάστηκαν αρκετά λεπτά εξέτασης από το VAR για πιθανό οφσάιντ. Απελευθερωμένη πλέον από το άγχος, η ΑΕΚ πλησίασε το δεύτερο γκολ στο 62΄, με σουτ του Κοϊτά που απέκρουσε ο Τσομπανίδης, ενώ στο 72΄ τρεις «κιτρινόμαυροι» πάτησαν περιοχή, αλλά ο Γκατσίνοβιτς δεν μπόρεσε νε βρει τον Κοϊτά και στη συνέχεια το σουτ του Ζοάο Μάριο κόντραρε σε αμυνόμενο και κατέληξε κόρνερ.

Ξανά ο Κοϊτά ήταν πρωταγωνιστής στην αντεπίθεση του 74ου λεπτού, όταν αστόχησε μέσα από την περιοχή, αλλά ήταν κι αυτός που κέρδισε πέναλτι και αποβολή (με δεύτερη κίτρινη) του Φέλτες στο 88΄, παράβαση που υπέδειξε ο Θανάσης Τζήλος μετά από παρέμβαση του VAR και εξέταση του βίντεο. Ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι στο 89΄ και «σφράγισε» τη νίκη της Ενωσης, που στις καθυστερήσεις έφτασε σε ακόμη δύο γκολ: στο 91΄ ο Γκρούγιτς, με το που μπήκε στο ματς, σκόραρε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μαρίν και στο 95΄ ο Ζοάο Μάριο έβγαλε τετ-α-τετ τον Βάργκα, που απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και «έγραψε» το τελικό 4-0.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)
Κίτρινες: Φέλτες, Κάλινιν, Μπεν Σαλάμ – Πενράις, Πινέδα, Μαρίν
Κόκκινη: Φέλτες (88΄, 2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69΄ Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86΄ Σοφιανός), Ριέρα (64΄ Μπιλέ), Μασκανάκης (64΄ Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Πενράις (46΄ Πήλιος), Πινέδα (55΄ Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (90+1΄ Γκρούγιτς), Ελίασον (70΄ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Ζίνι (70΄ Γκατσίνοβιτς)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

