Ατύχημα για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στην Ιταλία – Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται η Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία είχε ένα ατύχημα χθες (Σάββατο, 7/2), στην Ιταλία.

Η Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συνόδευε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Ιταλία, όπου την Παρασκευή παρακολούθησαν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω του ατυχήματος ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του επέστρεψαν στην Ελλάδα. Η ίδια χρειάστηκε να χειρουργηθεί και στα δύο χέρια της από τον προϊστάμενο της κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου, Εμμανουήλ Φανδρίδη, στο ΚΑΤ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία της, ενώ παραμένει στο νοσοκομείο έχοντας στο πλευρό της τον Κυριάκο Μητσοτάκη.