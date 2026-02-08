Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε πέφτει – Οι ημερομηνίες για Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τσικνοπέμπτη 2026

Διανύουμε τον δεύτερο μήνα του νέου έτους, του 2026, και ήδη αρκετοί είναι αυτοί που αναζητούν στο ημερολόγιό τους, τις ημερομηνίες εκείνες που θα σχεδιάσουν την επόμενη απόδρασή τους, εντός ή εκτός Ελλάδας.

Με δεδομένο ότι το Τριώδιο έχει ανοίξει από την 1η Φεβρουαρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Τσικνοπέμπτη, την Καθαρά Δευτέρα, αλλά και το Πάσχα, που φέτος θα γιορτάσουμε νωρίτερα σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα 2026

Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Φεβρουαρίου, πέφτει η Καθαρά Δευτέρα, που σημαίνει και το τέλος της αποκριάτικης περιόδου. Πρόκειται για το πρώτο τριήμερο της χρονιάς, ευκαιρία για όσους θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και να πάρουν μια ανάσα μακριά από τα αστικά κέντρα.

Πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Το Πάσχα φέτος εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες: Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Πύλος: Βίντεο ντοκουμέντο απο την στιγμή του ξυλοδαρμού του κομμωτή για ένα… κούρεμα – «Αν είχε όπλο, θα μου την είχε μπουμπουνίσει»

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στον 51χρονο κομμωτή από πελάτη του, έξω από το ...
17:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βόλος: Στη φυλακή η 38χρονη μητέρα για παιδική πορνογραφία και κακοποίηση ανηλίκου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή Βόλου, η 38χρονη μητέ...
17:51 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Στο φως διάλογοι του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Οι αναφορές στον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο» και οι παραγγελίες – «Έχει δύο καρούμπαλα εδώ»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσιάζει το enikos.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος π...
17:35 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο – Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα