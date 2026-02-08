Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε πέφτει – Οι ημερομηνίες για Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα

Διανύουμε τον δεύτερο μήνα του νέου έτους, του 2026, και ήδη αρκετοί είναι αυτοί που αναζητούν στο ημερολόγιό τους, τις ημερομηνίες εκείνες που θα σχεδιάσουν την επόμενη απόδρασή τους, εντός ή εκτός Ελλάδας.

Με δεδομένο ότι το Τριώδιο έχει ανοίξει από την 1η Φεβρουαρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Τσικνοπέμπτη, την Καθαρά Δευτέρα, αλλά και το Πάσχα, που φέτος θα γιορτάσουμε νωρίτερα σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα 2026

Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Φεβρουαρίου, πέφτει η Καθαρά Δευτέρα, που σημαίνει και το τέλος της αποκριάτικης περιόδου. Πρόκειται για το πρώτο τριήμερο της χρονιάς, ευκαιρία για όσους θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και να πάρουν μια ανάσα μακριά από τα αστικά κέντρα.

Πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Το Πάσχα φέτος εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες: Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.