ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Νίκη με ανατροπή και 8άδα για τους Κρητικούς

Σημαντική νίκη έναντι του Λεβαδειακού πέτυχε ο ΟΦΗ για την 20η αγωνιστική της Super League, και εδραιώθηκε στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι-οφ 5-8. Ο ΟΦΗ επικράτησε με σκορ 3-2 του Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο, επιτυγχάνοντας την τρίτη σερί νίκη του στη Super League.

Λίγες ημέρες μετά τον μεταξύ τους πρώτο ημιτελικό κυπέλλου, στο ίδιο γήπεδο (1-1), οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα «χορταστικό» παιχνίδι, όπου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8΄ με τον Πεντρόσο, ο Θεοδοσουλάκης απάντησε άμεσα (9΄) και ο Σαλσίδο έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 37΄. Ο Παλάσιος στο 57΄ έφερε προσωρινά το ματς στα ίσια, αλλά το γκολ του Σενγκέλια στο 76΄ ήταν αυτό που έκρινε τον τελικό νικητή. Η ομάδα της Βοιωτίας γνώρισε την πρώτη της ήττα από τα τέλη Νοεμβρίου και μετά από επτά παιχνίδια, διατηρεί όμως διαφορά -σχετικής- ασφαλείας στην τέταρτη θέση της κατάταξης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με ένα γκολ για κάθε ομάδα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο 8΄ ο Μπάλτσι με εξαιρετική μπαλιά έβγαλε τον Πεντρόσο τετ-α-τετ και ο τελευταίος δεν αστόχησε, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, όμως, ο ΟΦΗ «απάντησε» με τον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος με σουτ μέσα από την περιοχή ισοφάρισε, ενώ έφτασε κοντά σε άμεση ανατροπή, αλλά η κεφαλιά του Σαλσίδο στο 15΄ πέρασε άουτ. Ο Λεβαδειακός απείλησε στο 23΄ με τον Μανθάτη και οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή στο 36΄ με δυνατό σουτ του Χατζηθεοδωρίδη, που έδιωξε σε κόρνερ ο Ανακερ, αλλά ένα λεπτό αργότερα ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στον «κεραυνό» του Σαλσίδο, ο οποίος έδωσε προβάδισμα στην κρητική ομάδα.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε τρεις αλλαγές στο ημίχρονο και ένας εκ των νεοεισελθόντων, ο Παλάσιος, ήταν αυτός που ισοφάρισε στο 57΄ από γύρισμα του Τσάπρα, ολοκληρώνοντας μία πολύ ωραία επίθεση της ομάδας του. Σε μία από τις -συνηθισμένες φέτος- υποδειγματικές αντεπιθέσεις του, ο Λεβαδειακός απείλησε ξανά στο 64΄, με το σουτ του Τσάπρα να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Λίλο, με τον ΟΦΗ να έχει τη δική του σημαντική ευκαιρία στο 69΄, με σουτ του Φούντα που δεν βρήκε στόχο.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 76΄, με τον Αθανασίου (που πέρασε αλλαγή και έκανε ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα) να κάνει εξαιρετική μπαλιά στον Σενγκέλια, ο οποίος -αν και μπερδεύτηκε λίγο- έσπρωξε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, δεν κατάφεραν όμως να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την ισοφάριση.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Κίτρινες: Σενγκέλια – Κορνέζος, Μανθάτης

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης (75΄ Γκονζάλεθ), Χατζηθεοδωρίδης (60΄ Αθανασίου), Κρίζμανιτς, Κωστούλας (83΄ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46΄ Ανδρούτσος), Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης (60΄ Φούντας), Σαλσίδο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανακερ, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Νίκας (46΄ Τζάλοου), Κωστή, Μπάλτσι (46΄ Βέρμπιτς), Μανθάτης (46΄ Παλάσιος), Πεντρόσο (73΄ Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (83΄ Παπαδόπουλος)

