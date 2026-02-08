Γέννησε η Άννα Κορακάκη: Η ανάρτηση στο Instagram και το συγκινητικό μήνυμα – «Καλώς μας ήρθες, ζωή μας»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Κορακάκη
Φωτογραφία: Instagram/annakorakaki

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Άννα Κορακάκη. Την χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η Ολυμπιονίκης μέσα από μία πολύ συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram προφίλ της, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη αθλήτρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023.

Στη δημοσίευσή της, η Άννα Κορακάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα από το μαιευτήριο. Στο πρώτο από αυτά, η αθλήτρια κάθεται στο κρεβάτι της και κρατάει στην αγκαλιά της την νεογέννητη κόρη της. Δίπλα της βρίσκεται ο σύζυγός της, με τους δύο ευτυχισμένους γονείς να κοιτάζουν τον καρπό του έρωτά τους. Τα πρόσωπά τους φανερώνουν την χαρά και την αγάπη που νιώθουν.

Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε στην ανάρτησή της, πως το μωρό τους ήρθε στη ζωή στις 31 Ιανουαρίου.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Korakaki (@annakorakaki)

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η νέα μητέρα έχει γράψει: «31/1/26. Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις· όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο & μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Άννα Κορακάκη
Φωτογραφία: Instagram/annakorakaki

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά -καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της- υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της.

Καλώς μας ήρθες, ζωή μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:18 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γιάννης Σμαραγδής απαντά στον Γιάννη Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά»

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, προβλήθηκε στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη μία...
13:05 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου, σχολιάζοντας τό...
11:24 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Θα σταματήσω από την εκπομπή πριν από το Πάσχα

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα», καθώς η ...
10:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Τριαντάφυλλος για Χατζίδου: Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Τριαντάφυλλος εναντίον της Ελένης Χατζίδου, η οποία υποστήριξε για τον τραγ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα