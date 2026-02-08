Γέννησε η Άννα Κορακάκη: Η ανάρτηση στο Instagram και το συγκινητικό μήνυμα – «Καλώς μας ήρθες, ζωή μας»

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Άννα Κορακάκη. Την χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η Ολυμπιονίκης μέσα από μία πολύ συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram προφίλ της, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη αθλήτρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023.

Στη δημοσίευσή της, η Άννα Κορακάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα από το μαιευτήριο. Στο πρώτο από αυτά, η αθλήτρια κάθεται στο κρεβάτι της και κρατάει στην αγκαλιά της την νεογέννητη κόρη της. Δίπλα της βρίσκεται ο σύζυγός της, με τους δύο ευτυχισμένους γονείς να κοιτάζουν τον καρπό του έρωτά τους. Τα πρόσωπά τους φανερώνουν την χαρά και την αγάπη που νιώθουν.

Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε στην ανάρτησή της, πως το μωρό τους ήρθε στη ζωή στις 31 Ιανουαρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Korakaki (@annakorakaki)

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η νέα μητέρα έχει γράψει: «31/1/26. Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις· όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο & μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά -καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της- υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της.

Καλώς μας ήρθες, ζωή μας».