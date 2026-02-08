Καλλιθέα: Σε σοβαρή κατάσταση το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από σιντριβάνι – Το επανέφεραν οι γιατροί στο «Παίδων»

Μάχη για την ζωή του δίνει το 2χρονο κοριτσάκι, το οποίο έπεσε σε σιντριβάνι στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλλιθέα, το απόγευμα της Κυριακής (8/2).

Το παιδί, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το σιντριβάνι, διακομίστηκε από περιπολικό της ΕΛΑΣ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του νοσοκομείου, όπου οι γιατροί έκαναν επί 40 λεπτά προσπάθειες ανάνηψης, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να επανέλθει.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το παιδί βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από το σημείο να ενημερώνονται για το περιστατικό και να επιχειρούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛΑΣ, το οποίο μετέφερε το κοριτσάκι στο Παίδων.

Ευτυχώς, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί επανήλθε, αλλά η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

Προσήχθη ο πατέρας της 2χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος πατέρας της ανήλικης, αλβανικής καταγωγής, έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.