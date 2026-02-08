Λίβανος: Τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί στραυματίες από κατάρρευση πολυκατοικίας στην Τρίπολη

Enikos Newsroom

διεθνή

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί στραυματίες από κατάρρευση πολυκατοικίας στην Τρίπολη

Τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν και τέσσερα διασώθηκαν από τα ερείπια ενός πολυώροφου κτιρίου διαμερισμάτων που κατέρρευσε την Κυριακή στην πόλη Τρίπολη, στο βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 5 νεκρούς.

Οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να σκάβουν στα ερείπια. Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσα άτομα βρίσκονταν στο κτίριο όταν κατέρρευσε.  Τα πτώματα που ανασύρθηκαν ήταν ενός παιδιού και μιας γυναίκας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency.

Δεκάδες άνθρωποι συνέρρευσαν γύρω από τον κρατήρα που άφησε το κατεστραμμένο κτίριο, με μερικούς να πυροβολούν στον αέρα.  Το κτίριο βρισκόταν στη γειτονιά Bab Tabbaneh, μια από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για την αμέλεια της κυβέρνησης και την κακή υποδομή. Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι ασυνήθιστες στην Τρίπολη λόγω των κακών προδιαγραφών κατασκευής.

 

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες από την κατάρρευση θα λάβουν θεραπεία με έξοδα του κράτους.

Η εθνική ένωση ιδιοκτητών ακινήτων σε δήλωσή της χαρακτήρισε την κατάρρευση ως αποτέλεσμα «κατάφωρης αμέλειας και ελλείψεων του λιβανικού κράτους όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και των κατοικιών τους» και ανέφερε ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό».

Η ένωση κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη εθνική έρευνα για τα κτίρια που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Λίγο μετά την κατάρρευση του κτιρίου, ξέσπασε πυρκαγιά. Σύμφωνα με το NNA, οι πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και έχουν διασώσει τουλάχιστον οκτώ άτομα από τα ερείπια.

Ο επικεφαλής του Δημοτικού Συβουλίου, ο  Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ, της Τρίπολης.  Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:44 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα...
17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ,  στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην ...
17:22 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λ...
16:48 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα