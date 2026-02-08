Λίβανος: Τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί στραυματίες από κατάρρευση πολυκατοικίας στην Τρίπολη

Τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν και τέσσερα διασώθηκαν από τα ερείπια ενός πολυώροφου κτιρίου διαμερισμάτων που κατέρρευσε την Κυριακή στην πόλη Τρίπολη, στο βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 5 νεκρούς.

Οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να σκάβουν στα ερείπια. Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσα άτομα βρίσκονταν στο κτίριο όταν κατέρρευσε. Τα πτώματα που ανασύρθηκαν ήταν ενός παιδιού και μιας γυναίκας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency.

Δεκάδες άνθρωποι συνέρρευσαν γύρω από τον κρατήρα που άφησε το κατεστραμμένο κτίριο, με μερικούς να πυροβολούν στον αέρα. Το κτίριο βρισκόταν στη γειτονιά Bab Tabbaneh, μια από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για την αμέλεια της κυβέρνησης και την κακή υποδομή. Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι ασυνήθιστες στην Τρίπολη λόγω των κακών προδιαγραφών κατασκευής.

🤳 #Video | A building collapsed Sunday on Syria Street in the Bab al-Tabbaneh neighborhood of Tripoli, northern Lebanon pic.twitter.com/srGCs4mVC0 — L’Orient Today (@lorienttoday) February 8, 2026

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες από την κατάρρευση θα λάβουν θεραπεία με έξοδα του κράτους.

Η εθνική ένωση ιδιοκτητών ακινήτων σε δήλωσή της χαρακτήρισε την κατάρρευση ως αποτέλεσμα «κατάφωρης αμέλειας και ελλείψεων του λιβανικού κράτους όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και των κατοικιών τους» και ανέφερε ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό».

Η ένωση κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη εθνική έρευνα για τα κτίρια που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Λίγο μετά την κατάρρευση του κτιρίου, ξέσπασε πυρκαγιά. Σύμφωνα με το NNA, οι πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και έχουν διασώσει τουλάχιστον οκτώ άτομα από τα ερείπια.

Ο επικεφαλής του Δημοτικού Συβουλίου, ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ, της Τρίπολης. Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.