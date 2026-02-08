Τραγωδία στην Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός – Δείτε φωτογραφίες

Τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής στον οδικό άξονα Προυσός – Τόρνος στην Ευρυτανία, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.

Η πτώση του οχήματος έγινε αντιληπτή από οδηγό τουριστικού λεωφορείου, ο οποίος βρισκόταν στο πάρκινγκ της Ιεράς Μονής Προυσού. Ο άνδρας είδε το αυτοκίνητο να χάνεται στο κενό και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 31 πυροσβέστες, ανάμεσά τους η Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και η ομάδα “ΙΚΑΡΟΣ” με drone της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας, προκειμένου να εντοπίσουν και να ανασύρουν τον οδηγό.

Ύστερα από πολύωρη επιχείρηση σε δύσβατο σημείο, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 5 το απόγευμα, σε μικρή απόσταση από τη Μονή Προυσού, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από απόκρημνο σημείο, και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, άνδρας πλησίον της Ιεράς Μονής Προυσού, στο #Καρπενήσι, συνεπεία εκτροπής ΕΙΧ οχήματος.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης #ΕΜΑΚ και της ομάδας «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone)… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 8, 2026

Δείτε φωτογραφίες