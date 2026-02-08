Γιώργος Παπαγεωργίου για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Δανάη Μιχαλάκη: «Είναι για εμένα κάτι παραπάνω από καταφύγιο»

Ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, είναι η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Οι δύο καλλιτέχνες είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν το 2021. Το 2023 από δύο έγιναν τρεις, με την ηθοποιό να φέρνει στον κόσμο την κόρη τους.

Η κάμερα της εκπομπής της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα συνάντησε τον Γιώργο Παπαγεωργίου με αφορμή την αφηγηματική συναυλία για τον Βασίλη Τσιτσάνη, και στη διάρκεια της συνέντευξής του αναφέρθηκε στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Δανάη Μιχαλάκη.

«Είναι για εμένα μία θαλπωρή»

Σε ερώτηση για το αν βρήκε τελικά την ευτυχία του και μέσα από την οικογένεια, ο ηθοποιός και μουσικός απάντησε: «Η οικογένειά μας και αυτό που αυτή τη στιγμή η Έλλη ουσιαστικά ορίζει, δίνει τον τόνο, είναι για εμένα κάτι παραπάνω από καταφύγιο. Είναι για εμένα μία θαλπωρή!».

«Όταν παίζω μαζί με την κόρη μου, νιώθω πολλές φορές ότι επιστρέφω σε μια απλότητα των πραγμάτων, σε μια ψυχική ηρεμία και ταυτόχρονα σε μια έκρηξη χαράς», εξήγησε αμέσως μετά, ο Γιώργος Παπαγεωργίου.