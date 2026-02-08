Ιωάννα Τούνη: Το χιουμοριστικό βίντεο από τη Σαουδική Αραβία – «Εγώ που το παίζω high society…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Η Ιωάννα Τούνη εδώ και ένα χρόνο είναι σε σχέση. Η influencer και επιχειρηματίας έχει επιλέξει να προστατέψει την προσωπική της ζωή και τα όσα έχει δημοσιοποιήσει για το νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής της, δεν είναι πολλά. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με τον αγαπημένο της, την πρώτη τους επέτειο, και ο σύντροφός της επέλεξε να της κάνει δώρο ένα ταξίδι-έκπληξη.

Το ζευγάρι, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, και η Ιωάννα Τούνη έχει μοιραστεί κάποια κομμάτια του ταξιδιού τους, στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά, η influencer και ο σύντροφός της έμειναν στο Ριάντ, ενώ πλέον βρίσκονται σε ξενοδοχείο στην πόλη AlUla.

Το χιουμοριστικό βίντεο

Πριν από λίγες ώρες, η Ιωάννα Τούνη έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αυτοσαρκάζεται.

Σε αυτό, βλέπουμε την influencer να απολαμβάνει τον χρόνο που περνάει σε μία πισίνα, ενώ έχει γράψει: «Εγώ που το παίζω high society, γνωρίζοντας ότι κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών».

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφέρει: «Για να σας δω συμπεθέρες μου! Εσείς από που έχετε καταγωγή;».

