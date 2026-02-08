Ιράν: Συλλήψεις 3 ηγετικών προσωπικοτήτων της παράταξης των μεταρρυθμιστών

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Συλλήψεις 3 ηγετικών προσωπικοτήτων της παράταξης των μεταρρυθμιστών

Τρεις ηγετικές προσωπικότητες από τον χώρο της αντιπολίτευσης που ζητεί μεταρρυθμίσεις, συνέλαβαν σήμερα οι αρχές στο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fras, της χώρας.

«Η Αζάρ Μανσουρί, ο Εμπραχίμ Ασγκαρζαντέχ και ο Μοχσέν Αμινζαντέχ συνελήφθησαν», μετέδωσε το πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι κατηγορούνται για «προσβολή της εθνικής ενότητας», για «συντονισμό με την εχθρική προπαγάνδα» και για «δημιουργία μυστικών ανατρεπτικών μηχανισμών».

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan Online, που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία, μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σήμερα συλλήψεις, χωρίς όμως να αναφέρει ονόματα.  Σύμφωνα με το Mizan Online, οι συλλήψεις αυτές έγιναν μετά το τέλος μιας «έρευνας για τις δραστηριότητες ορισμένων σημαντικών πολιτικών στοιχείων που υποστηρίζουν το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ.: το Ισραήλ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ποιοι είναι οι συλληφθέντες

Η Αζάρ Μανσουρί, 60 ετών, είναι από το 2023 η επικεφαλής του Μετώπου των Μεταρρυθμιστών, του κύριου συνασπισμού της μεταρρυθμιστικής παράταξης στο Ιράν. Ήταν σύμβουλος του μεταρρυθμιστή πρώην προέδρου Μοχαμάντ Χαταμί.  Όταν είχαν αρχίσει οι διαδηλώσεις στο Ιράν, το Δεκέμβριο, αρχικά εναντίον της φτώχειας, είχε υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

«Όταν όλες οι οδοί για να ακουστείς είναι κλειστές, η αμφισβήτηση κατεβαίνει στο δρόμο», «η καταστολή είναι ο χειρότερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τους διαδηλωτές», είχε γράψει στο λογαριασμό της στο Instagram,  αναφερόμενη στους χιλιάδες νεκρούς μεταξύ των διαδηλωτών.

«Λέμε στις οικογένειες που πενθούν: δεν είστε μόνες», είχε προσθέσει εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει «καμιά δικαιολογία» γι’ αυτή τη «μεγάλη καταστροφή».

Η Αζάρ Μανσουρί είχε συλληφθεί και μετά τις διαδηλώσεις που είχαν ακολουθήσει τις προεδρικές εκλογές του 2009.  Είχε καταδικασθεί τότε σε φυλάκιση τριών ετών «για διατάραξη της δημοσίας τάξης με τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, για προπαγάνδα εναντίον του κράτους, για διάδοση ψευδών και για συνάθροιση (…) με σκοπό να πληγεί η εθνική ασφάλεια».

Ο Εμπραχίμ Ασγκαρζαντέχ είναι πρώην βουλευτής και ο Μοχσέν Αμινζαντέχ είναι πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:44 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα...
17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ,  στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην ...
17:22 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λ...
16:48 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα