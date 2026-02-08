Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΖΟΚΕΡ

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (8/2) η κλήρωση με αριθμό 3025 του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 1, 7, 10, 29, 36 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 10.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

