Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του μετριοπαθούς σοσιαλιστή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές «βλέπουν» τα ΜΜΕ

Σαρωτική νίκη στον υποψήφιο των Σοσιαλιστών Ζοζέ Σεγκούρο, στην Πορτογαλία, δίνουν 2 δημοσκοπήσεις έξω από την κάλπη με ποσοστό από 67% έως 73% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη σήμερα στην χώρα. Ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα φέρεται να κερδίζει 27% έως 33%.

Οι  δημοσκοπήσεις  δείχνουν ότι ο Σεγκούρο, πρώην ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα υπερισχύσει του εθνικιστή αντιπάλου του, Αντρέ Βετούρα, ο οποίος φέρεται να συγκεντρώνει ποσοστό από 27% έως 33%.

Η παρουσία της ακροδεξιάς στον δεύτερο γύρο προκάλεσε ωστόσο ανησυχία στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, σχολιάζουν οι New York Times.  Αυτό υποδηλώνει ότι η Πορτογαλία, που κάποτε θεωρείτο ένα από τα τελευταία προπύργια της ηπείρου ενάντια στον σκληροπυρηνικό εθνικισμό, δεν είναι πλέον απρόσβλητη από το λαϊκιστικό κύμα της ακροδεξιάς.

Η πορεία προς τη νίκη

Η μεγάλη διαφορά του Σεγκούρο οφειλόταν εν μέρει, σύμφωνα με αναλυτές, στην υποστήριξη της συντηρητικής πλειοψηφίας προς την υποψηφιότητά του, με στόχο να νικήσει τον Βεντούρα και να ανακόψει την ανοδική πορεία του κόμματος Chega. Η λέξη στα πορτογαλικά σημαίνει «αρκετά».

Ο Βεντούρα κέρδισε σχεδόν το ένα τέταρτο των ψήφων στον πολυπληθή πρώτο γύρο των εκλογών τον Ιανουάριο, γεγονός που τον έφερε στον δεύτερο γύρο της Κυριακής απέναντι στον Σεγκούρο, ο οποίος κέρδισε τον πρώτο γύρο με σχεδόν το ένα τρίτο των ψήφων.

Μέχρι στιγμής, με καταμετρημένο το 67% των ψήφων, ο Σεγκούρο κερδίζει 63% και ο Βεντούρα 37%, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

