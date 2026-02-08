Κασσελάκης: Προσκλητήριο σε όσους έφυγαν έστειλε από το βήμα του συνεδρίου – «Δεν πάμε με την παλιά συνταγή»

Προσκλητήριο σε όσους έφυγαν το τελευταίο διάστημα από το κόμμα έστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης από το βήμα του έκτακτου συνεδρίου του «Κινήματος Δημοκρατίας». Ο πρόεδρος του κόμματος δήλωσε ότι οι πόρτες είναι ανοικτές και έδωσε το σύνθημα μίας συλλογικής πορείας ως κόμμα εξουσίας και όχι ως κόμμα διαμαρτυρίας.

Χθες, στην πρωτολογία του, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε προτείνει την μετονομασία του κόμματος σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», κάτι που δεν άρεσε σε ορισμένα στελέχη του κόμματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τον Στέφανο Κασσελάκη να λέει ότι θα δουν το θέμα τις επόμενες ημέρες, αρκεί να ψηφίσει με ηλεκτρονικό τρόπο η πλειοψηφία της βάσης των μελών.

«Δεν πάμε με την παλιά συνταγή»

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί το κόμμα, ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά, με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ απηύθυνε προσκλητήριο σε όσους αποχώρησαν την τελευταία περίοδο, λέγοντας ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές και το Κίνημα Δημοκρατίας τους αναμένει.

«Προχωράμε ανανεωμένοι, όχι απλά να μπούμε στη Βουλή αλλά να αλλάξουμε την ιστορία στην Ελλάδα για τις γενιές που θα ακολουθήσουν», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Να μην συνεργαστούμε με τη ΝΔ και να μην συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ, να μην συνεργαστούμε με άλλους που έχουν κυβερνήσει και έχουν συμβιβαστεί. Είχαν πολλές ευκαιρίες και απέτυχαν. Δεν πάμε με την παλιά συνταγή. Φτάνει πια, ως εδώ», είπε, μεταξύ άλλων, ο Στέφανος Κασσελάκης.

 

 

 

 

