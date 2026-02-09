Eurovision 2026: Εβδομάδα-φωτιά για την ΕΡΤ με τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό

Εβδομάδα-φωτιά ξεκινά για την ΕΡΤ καθώς θα μεταδώσει ζωντανά τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision για την ανάδειξη του νικητή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Οι πρόβες των 28 φιναλίστ πραγματοποιούνται στο κτίριο της Πειραιώς 260, με τον Φωκά Ευαγγελινό να δίνει τις τελικές οδηγίες, ενώ πρόβες για την παρουσίαση κάνουν επίσης ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Τι θα δούμε στον εθνικό τελικό της Eurovision

Σύμφωνα με την Reallife, η σκαλέτα για τα τρία σόου είναι πολύ σφικτή και η διάρκεια των ημιτελικών δεν θα ξεπεράσει τις δύο ώρες. Η αγωνία θα κορυφωθεί στον εθνικό τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας θα μετατραπεί σε σόου.

Φέτος κατά τη διάρκεια του τελικού θα υπάρξει στην οθόνη, πίνακας με τη σειρά εμφάνισης των 14 φιναλίστ, ενώ η κατάταξή τους θα αλλάζει real time με τη σταδιακή ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Τα αποτελέσματα του televoting (50%) θα ανακοινωθούν τελευταία για να ενταθεί το σασπένς.

Δείτε και ακούστε τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν

Μπορείτε να ακούσετε και τα 28 υποψήφια τραγούδια που θα πάρουν μέρος στον μεγάλο Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ, «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026»:

Στο ERTFLIX και το ERT echo για streaming.

και το Στο επίσημο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

Η δράση ξεκινά την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με τον Α’ Ημιτελικό, όπου διαγωνιστούν τα πρώτα 14 τραγούδια, ενώ οι υπόλοιποι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες θα αναμετρηθούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Σε αυτή τη φάση, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει το κοινό, καθώς οι τηλεθεατές θα επιλέξουν τα 7 τραγούδια από κάθε βραδιά που θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με τον Μεγάλο Τελικό. Εκεί, η ετυμηγορία του κοινού θα συναντηθεί με τις βαθμολογίες δύο κριτικών επιτροπών -μιας ελληνικής και μιας διεθνούς- για να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής. Ο καλλιτέχνης που θα επικρατήσει θα ταξιδέψει στη Βιέννη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον επετειακό 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.