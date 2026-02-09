Eurovision 2026: Εβδομάδα-φωτιά για την ΕΡΤ με τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό

Enikos Newsroom

Media

Eurovision 2026: Εβδομάδα-φωτιά για την ΕΡΤ με τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό

Εβδομάδα-φωτιά ξεκινά για την ΕΡΤ καθώς θα μεταδώσει ζωντανά τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision για την ανάδειξη του νικητή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Οι πρόβες των 28 φιναλίστ πραγματοποιούνται στο κτίριο της Πειραιώς 260, με τον Φωκά Ευαγγελινό να δίνει τις τελικές οδηγίες, ενώ πρόβες για την παρουσίαση κάνουν επίσης ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Τι θα δούμε στον εθνικό τελικό της Eurovision

Σύμφωνα με την Reallife, η σκαλέτα για τα τρία σόου είναι πολύ σφικτή και η διάρκεια των ημιτελικών δεν θα ξεπεράσει τις δύο ώρες. Η αγωνία θα κορυφωθεί στον εθνικό τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας θα μετατραπεί σε σόου.

Φέτος κατά τη διάρκεια του τελικού θα υπάρξει στην οθόνη, πίνακας με τη σειρά εμφάνισης των 14 φιναλίστ, ενώ η κατάταξή τους θα αλλάζει real time με τη σταδιακή ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Τα αποτελέσματα του televoting (50%) θα ανακοινωθούν τελευταία για να ενταθεί το σασπένς.

Δείτε και ακούστε τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν

Μπορείτε να ακούσετε και τα 28 υποψήφια τραγούδια που θα πάρουν μέρος στον μεγάλο Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ, «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026»:

  • Στο ERTFLIX και το ERT echo για streaming.
  • Στο επίσημο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

Η δράση ξεκινά την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με τον Α’ Ημιτελικό, όπου διαγωνιστούν τα πρώτα 14 τραγούδια, ενώ οι υπόλοιποι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες θα αναμετρηθούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Σε αυτή τη φάση, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει το κοινό, καθώς οι τηλεθεατές θα επιλέξουν τα 7 τραγούδια από κάθε βραδιά που θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με τον Μεγάλο Τελικό. Εκεί, η ετυμηγορία του κοινού θα συναντηθεί με τις βαθμολογίες δύο κριτικών επιτροπών -μιας ελληνικής και μιας διεθνούς- για να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής. Ο καλλιτέχνης που θα επικρατήσει θα ταξιδέψει στη Βιέννη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον επετειακό 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:02 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

«Ηλέκτρα»: H Δόμνα εξαφανίζεται από προσώπου γης – Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκ...
17:40 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Alpha: Οι σειρές επιστρέφουν στην αρχική τους θέση

Έπειτα από δύο εβδομάδες έκτακτων αλλαγών και ανατροπών, η prime time του Alpha βρίσκει τον… ε...
17:05 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Έρχεται η συνέχεια του «Σμύρνη μου αγαπημένη»

Σε διευρυμένη συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση προχωρά η ΕΡΤ, με βάση την Reallife. Μετά το δραμα...
16:38 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Alpha: Πλήρης ανανέωση της prime time την προσεχή σεζόν

Μετά τον «Άγιο έρωτα», οριστικό φινάλε τον Ιούνιο και για το «Να μ’ αγαπάς», με βάση την Reall...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα