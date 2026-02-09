Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια από σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2026 – «Μην υπακούτε σε κανόνες που σας πληγώνουν»

Μετά τις 9 Φεβρουαρίου 2026, οι δύσκολες μέρες φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια και συγκεκριμένα για τους Κριούς, τους Παρθένους και τους Τοξότες. Κατά τη διάρκεια του Τελευταίου Τετάρτου της Σελήνης στον Σκορπιό, παίρνουμε την απόφαση να αναγεννηθούμε και να βρούμε ξανά τον εαυτό μας.

Αυτή η σεληνιακή διέλευση μας δείχνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο, όπου η υπομονή δεν είναι πλέον απαραίτητη. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο. Δεν χρειάζεται να υπακούμε σε κανόνες που μας πληγώνουν. Ήμασταν στάσιμοι και τώρα αρχίζουμε να το νιώθουμε έντονα σε πνευματικό επίπεδο. Η ευεξία μας δεν αντέχει άλλο αυτή την καθοδική πορεία.

Στις 9 Φεβρουαρίου, αυτά τα τρία ζώδια συνειδητοποιούν ότι είναι «τώρα ή ποτέ». Αυτές οι δύσκολες στιγμές δεν προορίζονται να κρατήσουν για πάντα. Αν και η ζημιά έχει ήδη γίνει, η επούλωση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τώρα, είναι η στιγμή να υποδεχτούμε τη θεραπεία και την ελπίδα.

Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια από σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2026

Κριός,

Παρθένος,

Τοξότης

Κριός

Στις 9 Φεβρουαρίου, μια πρόκληση που σχετίζεται με τον έλεγχο ή την απογοήτευση φτάνει στο τέλος της. Το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης στον Σκορπιό σάς βοηθά να δείτε ότι το να δίνετε την ίδια μάχη ξανά και ξανά, σάς κοστίζει τελικά περισσότερα από όσα σάς προσφέρει.

Έτσι, είναι πλέον καιρός να πάρετε πίσω τη δύναμή σας, Κριοί, και το γνωρίζετε καλά. Αυτή είναι η στιγμή που επιλέγετε μια διαφορετική στάση, και αυτή η επιλογή αλλάζει τα πάντα. Γιατί να μπαίνετε στον κόπο να προσποιείστε ότι τα πράγματα λειτουργούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό;

Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για εσάς, Κριοί, και κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής φάσης, θα σάς έρθει σαν αποκάλυψη. Γιατί να επαναλαμβάνετε ενέργειες που δεν σάς οδηγούν πουθενά; Είναι καιρός να αφήσετε στην άκρη τις δύσκολες στιγμές και να απαιτήσετε μια προσωπική αλλαγή από τον ίδιο σας τον εαυτό. Μπορείτε να τα καταφέρετε!

Παρθένος

Για εσάς τους Παρθένους, αυτή η Σελήνη φέρνει το τέλος μιας περιόδου που σας είχε «στεγνώσει» πνευματικά. Το κλίμα αλλάζει και πλέον δεν έχετε καμία διάθεση να ανακυκλώνετε τον πόνο σας. Πολύ απλά, δεν αντέχετε άλλη ταλαιπωρία.

Στις 9 Φεβρουαρίου, με το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης στον Σκορπιό, καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος που λειτουργούσατε μέχρι τώρα, το μόνο που έκανε ήταν να σας φορτώνει κι άλλα ζόρια. Ως εδώ, λοιπόν! Το πήρατε απόφαση, Παρθένοι: βάζετε εσείς την τελεία. Ήρθε η ώρα να τελειώνουν οριστικά αυτές οι δυσκολίες.

Δεν έχετε πια καμία όρεξη να κάνετε την κούραση… «χόμπι». Οι δύσκολες μέρες περνάνε μόνο αν το αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι. Αν θέλετε να ελαφρύνει η κατάσταση, εσείς είστε το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα της εξόδου. Μην το φοβάστε, μπορείτε να τα καταφέρετε!

Τοξότης

Έχετε την τάση να κουβαλάτε μαζί σας αναμνήσεις που το μόνο που κάνουν είναι να σας πληγώνουν, Τοξότες. Ενώ είστε έτοιμοι να προχωρήσετε, δεν αφήνετε τον εαυτό σας να χαρεί τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά έχετε πάει παρακάτω, αλλά δεν επιτρέπετε στον ίδιο σας τον εαυτό να το παραδεχτεί.

Κατά τη διάρκεια του Τελευταίου Τετάρτου της Σελήνης στον Σκορπιό, συνειδητοποιείτε ότι αν περνάτε δύσκολα, εσείς είστε εκείνοι που δίνετε σε αυτές τις δυσκολίες τον χώρο και τον χρόνο να επιβιώσουν. Ως εδώ! Δεν τρέχει τίποτα κακό με εσάς ή τον κόσμο σας, Τοξότες. Μπορεί ο κόσμος γύρω μας να έχει χίλια δυο προβλήματα, αλλά εσείς προσωπικά, αυτή τη στιγμή, είστε καλά. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας. Μια χαρά τα πάτε, και θα τα πάτε ακόμα καλύτερα αν απλώς αφήσετε πίσω σας εκείνες τις αναμνήσεις που σας προκαλούν μόνο τρόμο και άγχος.