Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια από σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2026 – «Μην υπακούτε σε κανόνες που σας πληγώνουν»

Μαρίνα Σίσκου

timeout

Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια από σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2026
Φωτογραφία: Freepik

Μετά τις 9 Φεβρουαρίου 2026, οι δύσκολες μέρες φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια και συγκεκριμένα για τους Κριούς, τους Παρθένους και τους Τοξότες. Κατά τη διάρκεια του Τελευταίου Τετάρτου της Σελήνης στον Σκορπιό, παίρνουμε την απόφαση να αναγεννηθούμε και να βρούμε ξανά τον εαυτό μας.

Τα 5 ζώδια που ευνοούνται στις σχέσεις τους από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου – Ο Κρόνος στον Κριό φέρνει ανατροπές

Αυτή η σεληνιακή διέλευση μας δείχνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο, όπου η υπομονή δεν είναι πλέον απαραίτητη. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο. Δεν χρειάζεται να υπακούμε σε κανόνες που μας πληγώνουν. Ήμασταν στάσιμοι και τώρα αρχίζουμε να το νιώθουμε έντονα σε πνευματικό επίπεδο. Η ευεξία μας δεν αντέχει άλλο αυτή την καθοδική πορεία.

Στις 9 Φεβρουαρίου, αυτά τα τρία ζώδια συνειδητοποιούν ότι είναι «τώρα ή ποτέ». Αυτές οι δύσκολες στιγμές δεν προορίζονται να κρατήσουν για πάντα. Αν και η ζημιά έχει ήδη γίνει, η επούλωση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τώρα, είναι η στιγμή να υποδεχτούμε τη θεραπεία και την ελπίδα.

Για 3 ζώδια όλα μπαίνουν στη θέση τους – «Είναι στο χέρι σας να φτιάξετε κάτι όμορφο»

Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια από σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2026

  • Κριός,
  • Παρθένος,
  • Τοξότης

Κριός

Στις 9 Φεβρουαρίου, μια πρόκληση που σχετίζεται με τον έλεγχο ή την απογοήτευση φτάνει στο τέλος της. Το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης στον Σκορπιό σάς βοηθά να δείτε ότι το να δίνετε την ίδια μάχη ξανά και ξανά, σάς κοστίζει τελικά περισσότερα από όσα σάς προσφέρει.

Έτσι, είναι πλέον καιρός να πάρετε πίσω τη δύναμή σας, Κριοί, και το γνωρίζετε καλά. Αυτή είναι η στιγμή που επιλέγετε μια διαφορετική στάση, και αυτή η επιλογή αλλάζει τα πάντα. Γιατί να μπαίνετε στον κόπο να προσποιείστε ότι τα πράγματα λειτουργούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό;

Έρχονται «χρυσές» μέρες για 3 ζώδια – «Η τύχη θα είναι στο πλευρό σας από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου»

Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για εσάς, Κριοί, και κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής φάσης, θα σάς έρθει σαν αποκάλυψη. Γιατί να επαναλαμβάνετε ενέργειες που δεν σάς οδηγούν πουθενά; Είναι καιρός να αφήσετε στην άκρη τις δύσκολες στιγμές και να απαιτήσετε μια προσωπική αλλαγή από τον ίδιο σας τον εαυτό. Μπορείτε να τα καταφέρετε!

Παρθένος

Για εσάς τους Παρθένους, αυτή η Σελήνη φέρνει το τέλος μιας περιόδου που σας είχε «στεγνώσει» πνευματικά. Το κλίμα αλλάζει και πλέον δεν έχετε καμία διάθεση να ανακυκλώνετε τον πόνο σας. Πολύ απλά, δεν αντέχετε άλλη ταλαιπωρία.

Στις 9 Φεβρουαρίου, με το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης στον Σκορπιό, καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος που λειτουργούσατε μέχρι τώρα, το μόνο που έκανε ήταν να σας φορτώνει κι άλλα ζόρια. Ως εδώ, λοιπόν! Το πήρατε απόφαση, Παρθένοι: βάζετε εσείς την τελεία. Ήρθε η ώρα να τελειώνουν οριστικά αυτές οι δυσκολίες.

Δεν έχετε πια καμία όρεξη να κάνετε την κούραση… «χόμπι». Οι δύσκολες μέρες περνάνε μόνο αν το αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι. Αν θέλετε να ελαφρύνει η κατάσταση, εσείς είστε το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα της εξόδου. Μην το φοβάστε, μπορείτε να τα καταφέρετε!

Τοξότης

Έχετε την τάση να κουβαλάτε μαζί σας αναμνήσεις που το μόνο που κάνουν είναι να σας πληγώνουν, Τοξότες. Ενώ είστε έτοιμοι να προχωρήσετε, δεν αφήνετε τον εαυτό σας να χαρεί τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά έχετε πάει παρακάτω, αλλά δεν επιτρέπετε στον ίδιο σας τον εαυτό να το παραδεχτεί.

Κατά τη διάρκεια του Τελευταίου Τετάρτου της Σελήνης στον Σκορπιό, συνειδητοποιείτε ότι αν περνάτε δύσκολα, εσείς είστε εκείνοι που δίνετε σε αυτές τις δυσκολίες τον χώρο και τον χρόνο να επιβιώσουν. Ως εδώ! Δεν τρέχει τίποτα κακό με εσάς ή τον κόσμο σας, Τοξότες. Μπορεί ο κόσμος γύρω μας να έχει χίλια δυο προβλήματα, αλλά εσείς προσωπικά, αυτή τη στιγμή, είστε καλά. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας. Μια χαρά τα πάτε, και θα τα πάτε ακόμα καλύτερα αν απλώς αφήσετε πίσω σας εκείνες τις αναμνήσεις που σας προκαλούν μόνο τρόμο και άγχος.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:00 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Παπούτσια: Το δωμάτιο που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ για την αποθήκευσή τους

Όταν ψωνίζετε ή δοκιμάζετε ρούχα για μια συγκεκριμένη περίσταση, είναι εύκολο να νιώσετε ότι τ...
16:20 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που θα έχουν την τύχη στο πλευρό τους έως τις 15 Φεβρουαρίου – «Αφιερωθείτε στα όνειρά σας»

Τρία ζώδια προσελκύουν πραγματικά καλή τύχη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 9...
09:06 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Η χρέωση στην κάρτα κατέστρεψε έναν γάμο – «Πίστευε πως έπεσε θύμα απάτης αλλά ανακάλυψε την απιστία του άνδρα της»

Ποτέ δεν ξέρεις τι δράμα θα ζήσεις αν είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου. Ο TikToker @buddy.love711 ...
06:15 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το ελάφι σε 10 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα