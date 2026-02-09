ΗΠΑ: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι – Λεπτομέρειες στα σημειώματα για λύτρα «δείχνουν» ενδεχόμενη απάτη

Ενώ το θρίλερ συνεχίζεται γύρω από την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρα της παρουσιάστριας του NBC Σαβάνα Γκάθρι, ειδικοί εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για τη γνησιότητα των σημειωμάτων λύτρων που έχουν σταλεί στα μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας μια μικρή αλλά κρίσιμη λεπτομέρεια στη διατύπωσή που, κατά την εκτίμησή τους, ίσως προδίδει ότι οι συντάκτες του δεν βρίσκονται καν στις ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση (31 Ιανουαρίου) της 84χρονης από το σπίτι της στην Τουσόν της Αριζόνα, μια σειρά από σημειώματα λύτρων, αμφιβόλου γνησιότητας, εστάλησαν σε κάποια ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Έκτοτε, οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για πραγματική απαγωγή ή για μια καλοστημένη απάτη.

Λύτρα ύψους 6 εκατ. δολαρίων

Το Σαββατοκύριακο αποκαλύφθηκε ότι οι φερόμενοι απαγωγείς της Νάνσι Γκάθρι απαιτούν 6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πλησίαζε η προθεσμία παράδοσης των χρημάτων έως το απόγευμα της Δευτέρας.

«Έχουν σταλεί πολλαπλά σημειώματα λύτρων στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός που εστάλη και σε εμάς», δήλωσε ο δημοσιογράφος J.J. McKinney, του τηλεοπτικού σταθμού KGUN9 στην Αριζόνα, ο οποίος ήταν ένας από τους τρεις αποδέκτες του φερόμενου σημειώματος.

«Στην επιστολή, οι πιθανοί απαγωγείς απαιτούσαν από την οικογένεια Γκάθρι να τους καταβάλει 6 εκατομμύρια δολάρια πριν από αυτή τη Δευτέρα», είπε ο McKinney την Κυριακή.

Ήταν η πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε το δυσθεώρητο ποσό που ζητείται για την επιστροφή της 84χρονης.

Οι φερόμενοι εκβιαστές ζητούσαν η πληρωμή να γίνει σε bitcoin και είχαν θέσει δύο προθεσμίες: προειδοποιούσαν ότι ήθελαν 4 εκατομμύρια δολάρια έως τις 5 μ.μ. τοπική ώρα την περασμένη Πέμπτη, ενώ ανέφεραν ότι αν αυτή η προθεσμία χαθεί, τότε απαιτούν 6 εκατομμύρια δολάρια έως την ίδια ώρα τη Δευτέρα — διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες.

Στο σημείωμα αναφερόταν ότι η ζωή της ηλικιωμένης γιαγιάς θα τεθεί σε κίνδυνο αν τα χρήματα δεν φτάσουν έως την προθεσμία της Δευτέρας, σύμφωνα με το KGUN9.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αν το σημείωμα είναι γνήσιο.

Δεν έχει παρασχεθεί καμία απόδειξη ότι η Νάνσι Γκάθρι είναι ζωντανή ή ότι οι συντάκτες του σημειώματος την κρατούν, ωστόσο στο κείμενο περιλαμβάνονταν λεπτομέρειες από το εσωτερικό του σπιτιού της.

Οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι, επειδή διαθέτουν ελάχιστα στοιχεία, αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν το σημείωμα με τη σοβαρότητα που θα του έδιναν αν ήταν πραγματικό.

Η αντίδραση της οικογένειας

Αυτό οδήγησε τα παιδιά της Νάνσι -τη γνωστή παρουσιάστρια του «Today», Σαβάνα Γκάθρι, και τα αδέλφια της Άνι και Κάμρον- να εκδώσουν το Σάββατο ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμοι να πληρώσουν.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε», είπε εμφανώς καταβεβλημένη η Σαβάνα στο βίντεο. «Σας ικετεύουμε τώρα να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί της».

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε ειρήνη. Αυτό είναι πολύτιμο για εμάς και θα πληρώσουμε», πρόσθεσε.

Αμφιβολίες ειδικών για τα σημειώματα

Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, ορισμένοι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τα σημειώματα, τα οποία διευκρινίζουν ότι η πληρωμή πρέπει να γίνει σε δολάρια ΗΠΑ, μια λεπτομέρεια που, όπως εκτιμούν, θα μπορούσε να δείχνει ότι ο αποστολέας δεν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδέχεται να προσπαθεί να εξαπατήσει την οικογένεια.

«Αν είσαι εντός χώρας, γιατί να γράψεις ποτέ “USD”; Γράφεις έξι εκατομμύρια», δήλωσε στην The Post ο πρώην πράκτορας του FBI Μάικλ Χάριγκαν.

«Γιατί να το χρησιμοποιήσεις αυτό αν είσαι άτομο εντός της χώρας; Αυτό δείχνει κάποιον που πιθανόν βρίσκεται εκτός της χώρας», είπε ο Χάριγκαν, ο οποίος είχε την εποπτεία της Εθνικής Ακαδημίας του FBI κατά τη διάρκεια της μακράς του καριέρας.

Όπως σημείωσε, αυτή η μικρή λεπτομέρεια «ενισχύει την πιθανότητα να πρόκειται για απάτη».

Πέρα από τα σημειώματα, δεν έχει υπάρξει καμία άλλη επικοινωνία από τους φερόμενους απαγωγείς, ενώ οι ερευνητές συνέχιζαν την έρευνα για όγδοη ημέρα, καθώς πλησίαζε η προθεσμία.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την Κυριακή το απόγευμα, αστυνομικοί εθεάθησαν στο σπίτι της 84χρονης να ερευνούν μια δεξαμενή πίσω από το οίκημα. Δύο αστυνομικοί φαίνονταν να ελέγχουν τη δεξαμενή με ένα μακρύ κοντάρι, αλλά τελικά αποχώρησαν χωρίς αποτέλεσμα.

Παραμένει ασαφές τι ακριβώς αναζητούσαν ή αν η δεξαμενή είχε ερευνηθεί ξανά στο παρελθόν.

Το προηγούμενο βράδυ, αστυνομικοί εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο εσωτερικό του σπιτιού της κόρης της Νάνσι Γκάθρι και του γαμπρού της, Άνι Τομάσο Τσιόνι.

Το ζευγάρι ήταν από τα τελευταία άτομα που είδαν την 84χρονη ζωντανή, με τον Τσιόνι να τη μεταφέρει στο σπίτι της στις 31 Ιανουαρίου περίπου στις 9:45 μ.μ. τοπική ώρα, έπειτα από δείπνο που είχαν οι τρεις τους.

Το όνομα του Τσιόνι είχε αναφερθεί ως ύποπτος σε ορισμένα ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα την περασμένη εβδομάδα, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε από άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν ευθέως την αστυνομία για τον Τσιόνι σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, οι Αρχές αρνήθηκαν να τον αποκλείσουν, με τον σερίφη της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, να επιμένει ότι εξετάζονται όλοι.

«Εξετάζουμε ενεργά όλους όσοι προκύπτουν σε αυτή την υπόθεση, θα ήταν ανεύθυνο να μην μιλήσουμε με όλους», είπε ο Νάνος.

«Στα μάτια μας, όλοι παραμένουν ύποπτοι», πρόσθεσε. «Η οικογένεια έχει συνεργαστεί πλήρως, έχουν κάνει ό,τι τους έχουμε ζητήσει».