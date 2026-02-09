Υπόθεση 16χρονης Λόρας: Πέταξε για Φρανκφούρτη αλλά δεν υπάρχει στη γερμανική λίστα αγνοουμένων

κοινωνία

Λόρα

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, την οποία ψάχνουν οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές εδώ και έναν μήνα, ενώ η ίδια από την πρώτη στιγμή, είχε ήδη πετάξει για Φρανκφούρτη. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχει καταχωρηθεί στη λίστα αγνοουμένων της Γερμανίας, προκαλεί ερωτήματα.

Την Λόρα, την αναζητά η γερμανική οργάνωση «Αγνοούμενα Παιδιά». Έχει ενημερωθεί η αστυνομία του Αμβούργου από τις ελληνικές αρχές, υπάρχουν εκτενή ρεπορτάζ στον γερμανικό Τύπο για τη Λόρα. Όμως η 16χρονη δεν είναι στη γερμανική βάση αγνοουμένων, δεν έχει καταχωρηθεί. Τι σημαίνει αυτό; Ότι επίσημα οι Γερμανοί δεν την ψάχνουν; αναφέρεται στη Deutsche Welle.

Σύμφωνα με το Star, αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί οι Γερμανοί να ξέρουν πού βρίσκεται, αν είναι στη Φρανκφούρτη ή αν έχει φύγει σε άλλη πόλη.

Το email-κλειδί στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης

Η 16χρονη είχε χρησιμοποιήσει κρυπτογραφημένο email, με στοιχεία μιας Ουκρανής ηθοποιού, για να βγάλει εισιτήριο. Ίσως το παιδί δεν επιχείρησε να επικοινωνήσει με κάποιον στη Γερμανία με ανάλογο τρόπο και αυτό να έχει γνωστοποιηθεί στις γερμανικές αρχές.

Άλλωστε από τα μέσα Ιανουαρίου είχαν ενημερωθεί οι αστυνομικοί του Αμβούργου από Έλληνες συναδέλφους για την υπόθεση. Και όλα αυτά ενώ ο πατέρας της Λόρα έφυγε την Παρασκευή εκτάκτως για Γερμανία.

Η θέση της Lufthansa

Το ενδιαφέρον των γερμανικών ΜΜΕ για την υπόθεση πάντως συνεχίζεται. H Frankfurter Rundschau επανήλθε το Σάββατο στο θέμα αναφερόμενη στη θέση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας την οποία χρησιμοποίησε η 16χρονη για να ταξιδέψει στην Φρανκφούρτη.

Το δημοσίευμα αναφέρει: «Η Lufthansa διαψεύδει τις κατηγορίες των ελληνικών αστυνομικών αρχών σχετικά με την υποτιθέμενη καθυστέρηση στη διαβίβαση δεδομένων στην υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας από την Ελλάδα προς τη Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Ippen.Media, η πρώτη αστυνομική αίτηση υποβλήθηκε στις 31 Ιανουαρίου, έφτασε στην εταιρεία στις 2 Φεβρουαρίου και η επεξεργασία της έγινε αμέσως την ίδια ημέρα. Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε επίσης ότι, αντίθετα με διάφορες ισχυρισμούς, δεν υπήρξαν καθυστερήσεις στην επεξεργασία λόγω προβλημάτων προστασίας δεδομένων. Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζονται αποκλειστικά σε αιτήματα από μη κυβερνητικούς φορείς. Σε επίσημα αιτήματα έρευνας δεν υπάρχουν τέτοια εμπόδια. Επιπλέον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Lufthansa, οι ελληνικές αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες επιβατών όλων των αεροπορικών εταιρειών. Οι ερευνητές θα μπορούσαν επομένως να ελέγξουν ανεξάρτητα εάν η Λόρα βρισκόταν στο αεροσκάφος της πτήσης προς Φρανκφούρτη, χωρίς να εξαρτώνται από την απάντηση της αεροπορικής εταιρείας».

 

 

 

 

