Eurovision 2026: Θα το… φέρει το «Ferto» του Akyla; Δείτε ποια θέση κατέχει στα ευρωπαϊκά προγνωστικά

Πριν καλά-καλά ανακοινωθούν όλα τα κομμάτια του διαγωνισμού της φετινής Eurovision και πριν ακόμη γίνει η επιλογή του ελληνικού τραγουδιού, που θα μας εκπροσωπήσει, η Ευρώπη ψηφίζει και στοιχηματίζει.

Μάλιστα, το τραγούδι του Akyla, «Ferto» είναι στην τριάδα των φαβορί μέχρι στιγμής, με το Ισραήλ να κατέχει την πρώτη θέση, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ακόμα το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία θα αναδείξει τον εκπρόσωπό της το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στον Α’ ημιτελικό του Sing for Greece 2026 την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μαζί με 13 ακόμη υποψήφιους και τα αποτελέσματα για τον νικητή θα ανακοινωθούν μετά και τον Β’ ημιτελικό που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου, όπου θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και οι υπόλοιποι 14.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα ανακοινωθεί στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μετά από ψηφοφορία του κοινού αλλά και δύο επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής. Όσον αφορά στην Ελλάδα όμως βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ο Good Job Nicky έρχεται δεύτερος με το «Dark Side of the Moon», ενώ στην τρίτη θέση είναι η Marseaux με το «Χάνομαι».

Ακούστε το τραγούδι του Akyla, που ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια σε προβολές στο YouTube: