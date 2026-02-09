Βίντεο: Σέρφερ παρασύρθηκε στον ωκεανό από ισχυρά κύματα και πιάστηκε από μια σημαδούρα – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Βίντεο: Σέρφερ παρασύρθηκε στον ωκεανό από ισχυρά κύματα και πιάστηκε από μια σημαδούρα – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Ένας 26χρονος σέρφερ σώθηκε από τα ορμητικά νερά της Καλιφόρνιας αφού βρέθηκε να κρέμεται από μια σημαδούρα, λίγα λεπτά αφότου τον παρέσυραν τα κύματα σε παραλία της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18:38 τοπική ώρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στην παραλία Haskell’s Beach, στην περιοχή Goleta, και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν σε μια δραματική επιχείρηση διάσωσης.

Τον παρέσυραν ισχυρά κύματα

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, ο σέρφερ παρασύρθηκε από την ακτή λόγω «ισχυρών» κυμάτων, ενώ βρισκόταν στη σανίδα του.

Τον συνόδευε ένας φίλος του, ο οποίος τον δήλωσε αγνοούμενο, προκαλώντας την κινητοποίηση των διασωστών.

Η ομάδα διάσωσης εντόπισε πρώτα τη σανίδα του σέρφερ, που η θάλλασα την είχε ξεβράσει στην παραλία, και στη συνέχεια χρησιμοποίησε drones με θερμικές κάμερες για να «σαρώσουν» τα νερά του ωκεανού.

Βίντεο από τη διάσωση

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τον σέρφερ σε απόσταση περίπου 402 μέτρα από την ακτή, να κρατιέται με γενναιότητα από μια σημαδούρα για να αντισταθεί στα ισχύρα ρεύματα, σε σκοτεινά νερά.

Στη συνέχεια, διασώστες κολυμβητές πλησίασαν τον σέρφερ και τον συνόδευσαν με ασφάλεια πίσω στην ακτή. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπέστη τραυματισμούς.


Η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποίησε: «Ποτέ μην μπαίνετε μόνοι σας στον ωκεανό, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες».

