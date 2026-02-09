Γερμανία: Ο 26χρονος Έλληνας ύποπτος για τον θάνατο του ελεγκτή εισιτηρίων είναι από τη Θεσσαλονίκη – Η αποκάλυψη του περιοδικού Focus

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Focus, ο 26χρονος Έλληνας άνδρας που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή εισιτηρίων της Deutsche Bahn στη Ρηνανία-Παλατινάτο κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης κατά του 36χρονου Τούρκου Serkan C. έχει συγκλονίσει τη Γερμανία, προκαλώντας παράλληλα κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Serkan C. εργαζόταν για τη σιδηροδρομική εταιρεία επί 15 χρόνια και σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας.

Η επίθεση στο βαγόνι και το έμφραγμα του πατέρα του 36χρονου

Κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε ένα περιφερειακό σιδηροδρομικό δρομολόγιο o 26χρονος Έλληνας, επιβάτης του τρένου, του επιτέθηκε, χτυπώντας τον τόσο δυνατά στο κεφάλι που υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς.

Όταν ο πατέρας του Serkan έμαθε για την επίθεση στον γιο του, υπέστη έμφραγμα, σύμφωνα με την Bild.

Κατάφερε να εξέλθει από το νοσοκομείο έπειτα από δύο ημέρες. «Έκανα bypass», δήλωσε. «Αλλά ο γιος μου δεν θα επιστρέψει».

FOCUS: «Είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, όχι Σύρος»

Από τη στιγμή της άγριας δολοφονίας, έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ψευδείς ειδήσεις, που ισχυρίζονται ότι ο ύποπτος δεν είναι Έλληνας αλλά Σύρος, επισημαίνει το FOCUS online. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τονίζει το περιοδικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού από «αξιόπιστη πηγή», ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη.

Ο 26χρονος που φέρεται να σκότωσε με τα χτυπήματά του τον ελεγκτή εισιτηρίων παρουσιάστηκε από κάποια ΜΜΕ ως Σύρος που ταξίδευε με ελληνικά έγγραφα.

Η Münchener Abendzeitung διευκρίνισε το Σάββατο: «Αυτή η εικασία προήλθε από σχόλιο αναγνώστη και φαίνεται πως παραποιήθηκε σκόπιμα και διαδόθηκε. Η λειτουργία σχολίων στο άρθρο απενεργοποιήθηκε στη συνέχεια».

Η εισαγγελία έχει δηλώσει ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας υπήκοος.