Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στην πολιτεία Κάνο, στη βόρεια Νιγηρία, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολιτειακής κυβέρνησης, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ένα ημιρυμουλκούμενο συγκρούστηκε με άλλο όχημα λόγω απροσεξίας του οδηγού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά αρκετοί ακόμα.

Η Νιγηρία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αντιμετωπίζει συχνά τέτοια θανατηφόρα τροχαία, καθώς οι δρόμοι συχνά είναι κακοσυντηρημένοι και η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας παραμένει προβληματική.

Το 2023, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροχαίας (FRSC) κατέγραψε 9.570 ατυχήματα σε όλη τη χώρα, με τουλάχιστον 5.421 θανάτους.

Το νέο περιστατικό αναδεικνύει τις σοβαρές προκλήσεις για την οδική ασφάλεια και την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κάνο, Άμπα Καμπίρ Γιούσεφ, διέταξε την παροχή δωρεάν περίθαλψης στους τραυματίες και μέτρα υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, κάλεσε τους οδηγούς, και ιδιαίτερα όσους χειρίζονται βαρέα οχήματα, να οδηγούν με προσοχή και υπευθυνότητα, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.