Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Φονικά μυστικά για την εκτέλεση του 27χρονου – Ο ρόλος μελών του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών

Τις σχέσεις που διατηρούσε ο 27χρονος, που απήχθη και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, με πρόσωπα που εμπλέκονται τόσο με την αλβανική όσο και με τη ρωσική μαφία, ερευνά εξονυχιστικά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ

Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες της Realnews, ο 27χρονος επιχειρηματίας, που βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο έπειτα από έξι ημέρες ομηρίας, διατηρούσε στενές επαφές με άτομα που έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον σε πληροφοριακό επίπεδο από την ΕΛ.ΑΣ., ότι έχουν σχέση με πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τις πιο σκληρές εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην Ελλάδα.

Ετσι, οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση -τουλάχιστον μέχρι σήμερα- εκτιμούν ότι η απαγωγή του και η δολοφονία του συνδέονται είτε με τη ρωσική είτε με την αλβανική μαφία. Και αυτό διότι το θύμα φαίνεται να είχε επαφές με άτομα από το περιβάλλον και των δύο οργανώσεων.

Οι έρευνες έχουν συμπεριλάβει και την εταιρεία διαχείρισης εργατικού δυναμικού την οποία διατηρούσε το θύμα. Συνέταιρός του σε αυτήν την εταιρεία ήταν ένα πρόσωπο που κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει, επίσης σε πληροφοριακό επίπεδο, τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. λόγω των στενών επαφών που διατηρούσε με «βαριά» ονόματα της αλβανικής μαφίας.

Ο συνέταιρος του θύματος ήταν από τους πρώτους υπόπτους που εξετάστηκαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών το 2024 μετά τη δολοφονία γνωστού επιχειρηματία στη Μάνδρα Αττικής, ο οποίος μάλιστα εκτός των άλλων επιχειρήσεων διατηρούσε και εταιρεία διαχείρισης εργατικού δυναμικού.

18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

