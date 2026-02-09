Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Φονικά μυστικά για την εκτέλεση του 27χρονου – Ο ρόλος μελών του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών

Σημειώνεται πως τότε δεν είχαν προκύψει στοιχεία εις βάρος του συγκεκριμένου άνδρα και είχε αφεθεί ελεύθερος. Ωστόσο δύο μήνες μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία -οι δράστες τον σκότωσαν και τον έκαψαν μέσα στο αυτοκίνητό του- ο 27χρονος μαζί με τον αλβανικής καταγωγής συνέταιρό του άνοιξαν παρόμοια εταιρεία. Κάλυψαν έτσι το κενό που είχε αφήσει πίσω του ο επιχειρηματίας, του οποίου ακόμα η δολοφονία δεν έχει εξιχνιαστεί.

Θανατηφόρο τροχαίο

Το ίδιο έτος, ο συνέταιρος του 27χρονου σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή και μάλιστα συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν ο δολοφονηθείς ο οποίος τότε είχε τραυματιστεί ελαφρά. Οι έμπειροι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών ερεύνησαν και τη δραστηριότητα της εταιρείας του θύματος, για να διαπιστώσουν ότι έχει να παρουσιάσει ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα σχεδόν από το 2024, όταν είχε αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτό το δεδομένο θα ερευνηθεί εξονυχιστικά από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, σε συνεργασία μάλιστα με συναρμόδιες υπηρεσίες, ακόμα και με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί ακόμα και μέσα στις φυλακές, καθώς κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στις Αρχές αναφέρουν ότι κατά τις έξι ημέρες που ο 27χρονος βρισκόταν στα χέρια των απαγωγέων του, υπήρξε ενδιαφέρον για την υπόθεση από γνωστό έγκλειστο των φυλακών.

Πρόκειται για άτομο που διατηρεί στενές σχέσεις με τα ηγετικά κλιμάκια της αλβανικής μαφίας. Εκτιμάται ότι το διάστημα που ο 27χρονος κρατούταν από τους απαγωγείς του, είχε κάνει τηλεφώνημα σε ανθρώπους εκτός φυλακών. Οπως προκύπτει, φαίνεται να προσπαθούσε να μάθει τι έχει γίνει με τον νεαρό επιχειρηματία, ενώ φερόταν διατεθειμένος να μεσολαβήσει ώστε να υπάρξει αίσια έκβαση στην υπόθεση. Ομως η πληροφορία αυτή μέχρι στιγμής δεν στάθηκε δυνατόν να διασταυρωθεί από τους αστυνομικούς.

«Φοβόταν πολύ»

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο πατέρας του θύματος βρέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών προκειμένου να δώσει κατάθεση, καθώς με δηλώσεις του στα ΜΜΕ άφηνε να εννοηθεί πως ο γιος του είχε μπλέξει με κακές παρέες και εξέφραζε φόβους για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατέθεσε πως το παιδί του κάτι φοβόταν. «Το παιδί μου το τελευταίο διάστημα φοβόταν πολύ… Είχε μπλέξει με Αλβανούς, Ρουμάνους και Ρωσοπόντιους. Ολοι αυτοί δεν ήταν καλοί άνθρωποι και γι’ αυτό του έλεγα τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς. Θα μπλέξεις… Μείνε μακριά τους», ανέφερε ο πατέρας του. Κατάθεση στους αστυνομικούς έδωσε και η μητέρα του, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό εάν φώτισε κάποιες σκοτεινές πτυχές που αναζητούν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών.

Ο 27χρονος ουσιαστικά απήχθη ενώ κατευθυνόταν στο σπίτι του στην Ελευσίνα. Τέσσερα μαυροντυμένα άτομα, το ένα μάλιστα κρατούσε πιστόλι στα χέρια του, άρπαξαν τον 27χρονο, ο οποίος δεν προέβαλε αντίσταση, και τον έβαλαν σε αυτοκίνητο που έφερε κλεμμένες, από τη Θεσσαλονίκη, πινακίδες κυκλοφορίας. Εξι ημέρες μετά βρέθηκε από περαστικό, γαζωμένος από σφαίρες στην πλάτη και με εμφανή σημάδια βασανισμού στο ρέμα της Νέας Περάμου.