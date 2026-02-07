Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Σε κλίμα οδύνης το «τελευταίο αντίο» στον 27χρονο επιχειρηματία – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους εκτελεστές

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στον 27χρονο που εντοπίστηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Μια δολοφονία – θρίλερ, με τις Αρχές να αναζητούν το κίνητρο αλλά το κρησφύγετο, όπου κρατούσαν το θύμα εκείνοι που τον άρπαξαν.

Πρώτη έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Ασπρόπυργο, όπου τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία, η σύντροφός του και μετά η μητέρα του και ο πατέρας του με τον οποίο οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές.

10 σφαίρες και μία χαριστική βολή

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς ο 27χρονος φέρεται να είχε απαχθεί και να κρατήθηκε ζωντανός για έξι ημέρες, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα κάνουν λόγο για βασανισμό πριν από τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δέχθηκε δέκα σφαίρες πισώπλατα και μία χαριστική βολή.

Η κατάθεση του πατέρα και τα «πρόσωπα κλειδιά»

Καταθέσεις και στοιχεία προσπαθούν να φωτίσουν το υπόβαθρο της υπόθεσης. Ο πατέρας του 27χρονου κατέθεσε επί 3,5 ώρες σε αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών, αναφερόμενος στη σχέση του με τον γιο του, στη μήνυση που είχε υποβάλει το 2023 και στη συνέχεια απέσυρε, καθώς και σε πρόσωπα του στενού κύκλου του θύματος.

Οι Αρχές φέρονται να εξετάζουν ως «πρόσωπα κλειδιά» τον πατέρα, τη μητέρα και τη σύντροφο του 27χρονου, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε μαρτυρίες για άτομο που φέρεται να γνώριζε για την απαγωγή και επιχείρησε να παρέμβει ζητώντας από τους δράστες να τον αφήσουν.

Ψηφιακά ίχνη και βίντεο

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει επίσης, σύμφωνα με το thriassio.gr, οι ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος, με τα εγκληματολογικά εργαστήρια να εξετάζουν δεδομένα, επικοινωνίες και πιθανές απειλές.

Παράλληλα, οι Aρχές αναλύουν βίντεο από τη στιγμή της αρπαγής, τη διαδρομή που ακολούθησε το όχημα των δραστών και το σημείο όπου κατευθύνθηκαν στη συνέχεια.

Έρευνες και στις φυλακές Κορυδαλλού για την δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ως προς την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, με τις έρευνες των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών να στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να φωτίσουν την υπόθεση, λαμβάνοντας κρίσιμες καταθέσεις από το περιβάλλον του θύματος, ενώ έρευνες γίνονται ακόμη και μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης της δολοφονίας του 27χρονου με άλλες παρόμοιες εκτελέσεις στο παρελθόν.

Τους τελευταίους μήνες ο 27χρονος επιχειρηματίας «διαφήμιζε» τις σχέσεις και τις επαφές που είχε με πρόσωπα του υποκόσμου και των κυκλωμάτων της νύχτας.

Η δολοφονία του 27χρονου έχει ένα modus operandi, το οποίο παραπέμπει σε μαφιόζικη εκτέλεση και γι’ αυτό όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται και η εταιρεία διαχείρισης προσωπικού του θύματος, όπου υπάρχει ένα περίεργο «τρίγωνο» μεταξύ του 27χρονου, του 59χρονου επιχειρηματία, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στη Μάνδρα τον Φεβρουάριο του 2024 και του Αλβανού επιχειρηματία, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ελευσίνα.

Η διασύνδεση αυτών των τριών προσώπων ερευνάται από τις αρχές, που προσπαθούν να εντοπίσουν αρχικά τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, προκειμένου, σε δεύτερη φάση, να βρουν τα ίχνη και των ηθικών αυτουργών, που ήθελαν νεκρό τον 27χρονο επιχειρηματία.