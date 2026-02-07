Θεσσαλονίκη: Καλαμιές, πλαστικά αντικείμενα και φελιζόλ στα νερά του Θερμαϊκού – Δείτε βίντεο

  • Θλιβερές εικόνες επικρατούν στον Θερμαϊκό, όπου χιλιάδες καλαμιές, πλαστικές συσκευασίες και φελιζόλ επιπλέουν στα νερά, δημιουργώντας ένα αποκρουστικό θέαμα που προκαλεί οργή στους κατοίκους.
  • Από την προβλήτα του λιμανιού μέχρι το Μέγαρο Μουσικής είναι εμφανής η ρύπανση στην επιφάνεια των νερών, με πολίτες να δηλώνουν ότι «η εικόνα είναι αποκρουστική» και να ζητούν άμεσο καθαρισμό.
  • Η κατάσταση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Greenagenda.gr είχε προειδοποιήσει για τη λήξη της σύμβασης έργου επιφανειακού καθαρισμού του Θερμαϊκού, με κίνδυνο να μείνει το θαλάσσιο μέτωπο χωρίς το ειδικό σκάφος «Αλκίππη».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θερμαϊκός Κόλπος

Θλιβερές εικόνες στον Θερμαϊκό, στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες καλαμιές, πλαστικές συσκευασίες και φελιζόλ επιπλέουν στα νερά δημιουργώντας ένα αποκρουστικό θέαμα, που προκαλεί οργή και αγανάκτηση στους κατοίκους. Σημειώνεται ότι δεν είναι πρώτη φορά που τα νερά του Θερμαϊκού «ξερνούν» αντικείμενα. Μέχρι και ηλεκτρικά πατίνια έχουν βρεθεί στο παρελθόν.

Από την προβλήτα του λιμανιού μέχρι το Μέγαρο Μουσικής είναι εμφανής η ρύπανση στην επιφάνεια των νερών, όπως φαίνεται στο βίντεο του voria.gr.

«Βλέπω να επιπλέουν αυτά τα σκουπίδια, η εικόνα είναι αποκρουστική. Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι να καθαρίσουν τη θάλασσα», δήλωσε διερχόμενος πολίτης που έκανε τη βόλτα με την οικογένειά του, ενώ αντίστοιχα σχολίαζαν και άλλοι πολλοί περαστικοί.

Προ ημερών η Greenagenda.gr είχε προειδοποιήσει για τη λήξη της σύμβασης έργου που αφορά στον επιφανειακό καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου και τον κίνδυνο να μείνει χωρίς το ειδικό σκάφος «Αλκίππη» ανοχύρωτο το θαλάσσια μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Δείτε βίντεο:

 

