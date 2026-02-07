Politico: Χάσμα λογοδοσίας ανάμεσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ για τα αρχεία Επστάιν – Πώς η «εποχή Τραμπ» χαλαρώνει το πολιτικό κόστος

Σε Ευρώπη και Βρετανία, οι αποκαλύψεις γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν εξακολουθούν να προκαλούν πολιτικούς τριγμούς, παραιτήσεις και επίσημες έρευνες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, το κύμα λογοδοσίας που παρατηρείται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού φωτίζει, σχεδόν αμήχανα, το πόσο περιορισμένες υπήρξαν οι συνέπειες για τα δημόσια πρόσωπα στις ΗΠΑ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ιστότοπου, στη Νορβηγία έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα γνωστός διπλωμάτης, ενώ έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα σε βάρος πρώην πρωθυπουργού. Στη Βρετανία, ο πρώην πρέσβης στις ΗΠΑ απομακρύνθηκε από τη θέση του και, την Τρίτη, παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων, με την αστυνομία να εξετάζει καταγγελίες ότι είχε μοιραστεί με τον Επστάιν πληροφορίες ευαίσθητες για τις αγορές.

Οι υποθέσεις του Άντριου και του Μάντελσον

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, γνωστός παλαιότερα ως πρίγκιπας Άντριου, έχασε τους βασιλικούς του τίτλους και την κατοικία του.

Παράλληλα, φιλανθρωπικό ίδρυμα που είχε δημιουργήσει η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ’ αόριστον τη λειτουργία του, έπειτα από τη δημοσιοποίηση email στα οποία αποκαλούσε τον Επστάιν «θρύλο» και «τον αδελφό που πάντα ευχόμουν να έχω».

Ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης στις ΗΠΑ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι έκανε λάθος που πίστεψε τον Επστάιν μετά την καταδίκη του και συνέχισε να διατηρεί επαφές μαζί του, έχει εξελιχθεί σε πολιτικό «βαρίδι» για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Παρότι ο Στάρμερ δεν είχε συναντήσει ποτέ τον Επστάιν, υπάρχουν φωνές που ζητούν την παραίτησή του για τον διορισμό του Μάντελσον. Την Πέμπτη, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν.

«Συγγνώμη, είπε ο Στάρμερ. «Λυπάμαι για όσα σας έγιναν, λυπάμαι που τόσοι άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα και λυπάμαι που ακόμη και τώρα αναγκάζεστε να βλέπετε αυτή την ιστορία να εκτυλίσσεται δημόσια ξανά».

Όπως σχολιάζει το Politico, την ώρα λοιπόν που η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη επιχειρεί να διαχειριστεί το στίγμα των σχέσεών της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, αναδεικνύεται μια άλλη εικόνα: η συγκριτική έλλειψη λογοδοσίας στις ΗΠΑ.

Περιορισμένες συνέπειες στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η εικόνα είναι διαφορετική. Καμία ηχηρή πολιτική «πτώση» δεν έχει σημειωθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι συνέπειες παραμένουν περιορισμένες. Γύρω από τα πιο γνωστά πολιτικά πρόσωπα των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στα νομικά έγγραφα, φαίνεται όπως γράφει το Politico- να έχει στηθεί ένας αμυντικός κλοιός.

Σύμφωνα με το Politico, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αποστρέψει το βλέμμα ή έχει συσπειρωθεί γύρω από τον Αμερικανό Πρόεδρο, παρά τις καταγεγραμμένες σχέσεις του με τον Επστάιν και τις επιπλέον, ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες που ήρθαν στο φως την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί κάθε παρανομία σε σχέση με τις αποκαλύψεις και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι συμμετείχε στο κύκλωμα διακίνησης ανηλίκων του Επστάιν. Έχει επίσης υποστηρίξει ότι η σχέση τους είχε διαρραγεί εδώ και χρόνια.

Ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, παραμένει στη θέση του. Σε podcast πέρυσι, είχε δηλώσει ότι το 2005 είχε αηδιάσει τόσο πολύ με τον γείτονά του, τον Επστάιν, ώστε υποσχέθηκε να μην ξαναβρεθεί ποτέ στον ίδιο χώρο μαζί του.

Ωστόσο, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε πάνω από τρία εκατομμύρια σελίδες σχετικών εγγράφων, ήρθαν στο φως email που υποδήλωναν πιο στενή σχέση και ότι ο Λάτνικ είχε συναντήσει τον Επστάιν χρόνια αργότερα, σε ταξίδι στο νησί του στην Καραϊβική.

After meeting with Jeffrey Epstein in 2005, Howard Lutnick said he vowed to “never be in a room with that disgusting person ever again.” Documents released today by Trump’s DOJ say otherwise. pic.twitter.com/flRfOwPtYA — Sarah Longwell (@SarahLongwell25) January 30, 2026



Εκπρόσωπος του υπουργού ανέφερε ότι «είχε περιορισμένες αλληλεπιδράσεις με τον κ. Επστάιν παρουσία της συζύγου του και ποτέ δεν κατηγορήθηκε για οποιαδήποτε παρανομία». Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό επηρέασε τη θέση του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Αντίστοιχα, η Goldman Sachs και ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Σόλομον συνεχίζουν να στηρίζουν τη νομική σύμβουλο της εταιρείας, Κάθριν Ρουέμλερ, η οποία βρίσκεται για μήνες στο επίκεντρο επικριτικών δημοσιευμάτων για τις σχέσεις της με τον Επστάιν, που περιλαμβάνουν δώρα όπως μια τσάντα Hermes αξίας 9.400 δολαρίων και μια θεραπεία σπα στο ξενοδοχείο Four Seasons στην Ουάσινγκτον.

Ο Σόλομον δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η Ρουέμλερ «χαίρει ευρείας εκτίμησης και θαυμασμού στην εταιρεία».

Η ίδια έχει δηλώσει ότι μετανιώνει «που τον γνώρισα ποτέ και αισθάνομαι τεράστια συμπάθεια για τα θύματα των εγκλημάτων του Επστάιν».

Ακόμη και ο γιατρός Πίτερ Άτια, συγγραφέας και γνωστός ερευνητής της μακροζωίας, που συνεργάτης του CBS News, παραμένει στη θέση του, παρότι εμφανίζεται σε πολλά email με τον Επστάιν, στα οποία συζητούνταν ακόμη και ζητήματα που αφορούσαν γυναικεία γεννητικά όργανα και το πόσο «εξωφρενική» ήταν η ζωή του.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άτια ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα, ότι οι επαφές του με τον Επστάιν δεν σχετίζονταν με κακοποίηση ή εκμετάλλευση και ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο αεροπλάνο ή το νησί του, ούτε σε σεξουαλικά πάρτι.

The following email is what I sent my team last night. I sent a similar version to my patients, also. *** You’ve put your trust, your credibility, and your hard work into what we have built together, and I take that responsibility seriously. You deserve a complete and honest… — Peter Attia (@PeterAttiaMD) February 2, 2026

Η «χαλάρωση» των προτύπων στην εποχή Τραμπ

Ορισμένοι, σημειώνει το Politico, βλέπουν τη σχετικά περιορισμένη «ζημιά» στις ΗΠΑ -σε μια εποχή όπου παλαιότερα ακόμη και μια εξωσυζυγική σχέση ή η χρήση μαριχουάνας μπορούσε να καταστρέψει καριέρες- ως αντανάκλαση της χαλάρωσης των προτύπων στην εποχή Τραμπ, όπου η έντονη πόλωση και τα προσωπικά σκάνδαλα του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερη ανοχή στην «οσμή» του σκανδάλου.

«Ένα μέρος αυτού οφείλεται στο γενικευμένο χάος σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού, όπου υπάρχει μια ατελείωτη ροή σκανδάλων που εκπορεύονται από τη λεωφόρο Πενσιλβάνια 1600 και ο Τραμπ έχει θέσει έναν τόνο άρνησης να αποδεχθεί και να αισθανθεί οποιαδήποτε ντροπή», δήλωσε ο Νορμ Άιζεν, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Τσεχία.

«Όσοι θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή, απλώς οχυρώνονται».

Είναι αλήθεια, προσθέτει το Politico, ότι ορισμένα αμερικανικά πρόσωπα που συνδέθηκαν με τον Επστάιν αποσύρθηκαν από τη δημόσια ζωή, όπως ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Λάρι Σάμερς, ο οποίος δήλωσε ότι «ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου και αναγνωρίζω τον πόνο που προκάλεσαν», καθώς και ο Μπραντ Καρπ, πρόεδρος του δικηγορικού γραφείου Paul Weiss, που παραιτήθηκε λέγοντας ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Ο Ντέιβιντ Ρος, πρώην διευθυντής του Μουσείου Whitney, παραιτήθηκε επίσης, δηλώνοντας ότι αισθάνεται ντροπή που πίστεψε τα ψέματα του Επστάιν.

Ωστόσο, για πολλές προσωπικότητες από την παγκόσμια ελίτ που είχαν επαφές με τον Έπσταϊν -όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Έλον Μασκ– η μοναδική συνέπεια φαίνεται να είναι το πλήγμα στη φήμη τους.

«Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η δημοσιοποίηση κάποιου μέρους των αρχείων του Επστάιν, αλλά η δίωξη όσων διέπραξαν αποτρόπαια εγκλήματα μαζί του», έγραψε ο Μασκ στο X.

«Όταν υπάρξει τουλάχιστον μία σύλληψη, θα έχει αποδοθεί κάποια δικαιοσύνη. Διαφορετικά, όλα αυτά είναι προσχηματικά. Τίποτα περισσότερο από έναν αντιπερισπασμό».

What matters is not release of some subset of the Epstein files, but rather the prosecution of those who committed heinous crimes with Epstein. When there is at least one arrest, some justice will have been done. If not, this is all performative. Nothing but a distraction. https://t.co/N0ili1ZUbz — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026



Ο Μπάνον, τακτικός επισκέπτης της κατοικίας του Επστάιν στη Νέα Υόρκη, φέρεται να σχεδίαζε ντοκιμαντέρ για την αποκατάσταση της εικόνας του και αντάλλασσε μηνύματα μαζί του για τον προγραμματισμό του ντοκιμαντέρ ακόμη και την ημέρα της σύλληψής του το 2019.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει κανονικά την εκπομπή του «War Room» και οι πολιτικές του παρεμβάσεις καλύπτονται ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης.

«Εμείς ως Αμερικανοί πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Γιατί δεν έχουμε την ίδια αντίδραση [με την Ευρώπη];», δήλωσε ο Ρούφους Γκίφορντ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Δανία.

«Αναμφίβολα, ο τρόπος που έχει λειτουργήσει ο Τραμπ έχει διαχυθεί στην ευρύτερη κοινωνία. Αλλά το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι αν αυτό προϋπήρχε του Τραμπ και ο Τραμπ είναι απλώς σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος».