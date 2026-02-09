Γυναίκα έχασε 18 κιλά και έκοψε το αλκοόλ μετά τη διάγνωση με ΔΕΠΥ που της άλλαξε τη ζωή – «Ένιωθα εκτός τόπου και χρόνου»

Για δύο δεκαετίες, μια γυναίκα κατέφευγε σε δύο μπουκάλια κρασί κάθε βράδυ, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να «σιωπήσει» τον θόρυβο στο κεφάλι της. Αυτό που οι γιατροί επί χρόνια βάφτιζαν ως κατάθλιψη ή διπολική διαταραχή, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ΔΕΠΥ. Σήμερα, η 38χρονη περιγράφει πώς η σωστή διάγνωση έγινε το «κλειδί» για μια ριζική μεταμόρφωση: έχασε 18 κιλά και πέταξε το κοινωνικό προσωπείο που την οδηγούσε στην απελπισία.

Η διάγνωση με ΔΕΠΥ και η νέα ζωή χωρίς «προσωπεία»

Η Kiri Babbage, που ζει στο Beckenham του Λονδίνου διαγνώστηκε με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας στα 37 της χρόνια, δηλώνει ότι πλέον υγιής. Έχοντας αποβάλει την ανάγκη να υποκρίνεται, έχασε 18 κιλά και σταμάτησε το αλκοόλ, το οποίο χρησιμοποιούσε ως καταπραϋντικό για τα συμπτώματά της.

Η γυναίκα ένιωθε «εκτός τόπου και χρόνου» από την παιδική της ηλικία. Πέρασε μια ταραχώδη εφηβεία και μια δύσκολη δεκαετία στα 20, με ριψοκίνδυνες συμπεριφορές και έντονη παρορμητικότητα. Παρά τις επισκέψεις σε ειδικούς, οι γιατροί πίστευαν ότι μπορεί να πάσχει από διπολική διαταραχή ή μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας, χωρίς να εξετάσουν ποτέ την πιθανότητα για ΔΕΠΥ.

Στα 38 της, η Kiri έλαβε τελικά τη σωστή διάγνωση. «Ένιωσα ότι όλα τα κομμάτια του παζλ μπήκαν στη θέση τους», αναφέρει. Έκτοτε, γιορτάζει οκτώ μήνες νηφαλιότητας και μια εντυπωσιακή σωματική μεταμόρφωση. «Από πολύ μικρή ηλικία, ένιωθα ότι δεν ταίριαζα πουθενά. Δεν καταλάβαινα την έννοια του χρόνου, δυσκολευόμουν να δέσω τα κορδόνια μου ή να κάνω φίλους», εξομολογείται.

Τα σημάδια της ΔΕΠΥ που αγνοήσαν οι γιατροί

Οι σχολικοί έλεγχοι την περιέγραφαν ως «ονειροπόλα» ή «απρόσεκτη». Αργότερα, οι χαρακτηρισμοί έγιναν πιο σκληροί: «αγενής», «ταραχοποιός» ή «χαμένο ταλέντο». Η Kiri προσπαθούσε διπλάσια από τους άλλους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ήταν εξαιρετικά παρορμητική γεγονός που την οδηγούσε σε επικίνδυνες καταστάσεις. «Επειδή υπήρχε ένα εσωτερικό χάος, το εξωτερικό μου φαινόταν οικείο», εξηγεί. Παράλληλα, κατανάλωνε αλκοόλ για να «σιωπήσει» τον θόρυβο στο κεφάλι της.

Πώς είναι η καθημερινότητα με αδιάγνωστη ΔΕΠΥ

Η Kiri περιγράφει την εμπειρία της με έναν μοναδικό τρόπο: «Πριν τη διάγνωση, ο εγκέφαλός μου ήταν πάντα θορυβώδης. Είναι σαν να παίζουν τρία τραγούδια ταυτόχρονα, μια ταινία να επαναλαμβάνει την ίδια ατάκα ξανά και ξανά, το ραδιόφωνο να παίζει και κόσμος να μιλάει – όλα μαζί την ίδια στιγμή».

Όταν αναζήτησε βοήθεια από γιατρούς, της είπαν ότι μπορεί να πάσχει από διπολική διαταραχή, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, άγχος, κατάθλιψη και αγοραφοβία. Ωστόσο, ποτέ δεν έλαβε την κατάλληλη θεραπεία – εν μέρει επειδή η ίδια φοβόταν την προοπτική αυτών των διαταραχών και δεν την επεδίωξε.

Πάλευε με την αυτοεκτίμησή της και την ανάγκη να ευχαριστεί τους άλλους, ενώ συχνά αντιμετώπιζε προβλήματα στο σχολείο και την εργασία. Επαναστατούσε κατά της εξουσίας, απέρριπτε την ιεραρχία και είχε έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, δυσκολευόμενη να ελέγξει τις αντιδράσεις της.

Στην εργασία της αναλάμβανε επιπλέον ευθύνες και έκανε τη δουλειά των άλλων για να τους ευχαριστήσει. Αυτό οδήγησε σε burnout (επαγγελματική εξουθένωση), το οποίο επιδείνωσε τα αδιάγνωστα συμπτώματα της ΔΕΠΥ. «Ο κόσμος νόμιζε ότι τα έχω όλα υπό έλεγχο. Αλλά το έκανα μόνο και μόνο για να είμαι αρεστή. Αυτό με οδήγησε στο να χάσω τον εαυτό μου, σε μια πλήρη κρίση ταυτότητας», εξομολογείται.

Το σημείο καμπής και η σωστή διάγνωση

Τελικά, η γυναίκα έφτασε στα όριά της. Μετά από ένα σοβαρό burnout οδηγήθηκε στους γιατρούς, οι οποίοι εξακολουθούσαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο διπολικής ή οριακής διαταραχής, όμως η ψυχίατρος που ανέλαβε την περίπτωσή της εντόπισε τη βαθύτερη αιτία. «Μου είπε: “Νομίζω ότι έχεις ΔΕΠΥ”». Αντιμετωπίζοντας και η ίδια την διαταραχή, αναγνώρισε στην Kiri πολλά από τα δικά της χαρακτηριστικά.

«Πήγα σπίτι, το έψαξα και ένιωσα πραγματικά ότι όλα τα κομμάτια του παζλ μπήκαν στη θέση τους. Κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου έβγαζε πλέον νόημα. Τα πάντα».

Η θεραπεία και η νέα ζωή

Η Kiri ξεκίνησε άμεσα θεραπεία για τη ΔΕΠΥ. Για εκείνη, ο ιδανικός συνδυασμός αποδείχθηκε η φαρμακευτική αγωγή και η ψυχοθεραπεία. «Την πρώτη φορά που το δοκίμασα, ο εγκέφαλός μου ηρέμησε», αναφέρει συγκινημένη.

Παράλληλα, παρακολουθεί εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία για ΔΕΠΥ μέσω της HealthHero. Εκεί αποκτά τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειρίζεται την καθημερινότητά της:

Ευαισθησία στην απόρριψη (Rejection Sensitivity)

(Rejection Sensitivity) Εκτελεστική δυσλειτουργία (Executive Dysfunction)

(Executive Dysfunction) Ασκήσεις γείωσης και διαχείριση άγχους

Δημιουργία ρουτίνας και έλεγχο παρορμητικών αντιδράσεων

Μετά από μια περίοδο «πένθους» για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς να έχει λάβει τη σωστή διάγνωση, η Kiri νιώθει πλέον ότι η ζωή της έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά.

Στους 11 μήνες που μεσολάβησαν από τη διάγνωσή της, έχασε 18 κιλά και άλλαξε εντελώς την εμφάνισή της. Σταμάτησε να βάφει τα μαλλιά της στα χρώματα του ουράνιου τόξου και να φοράει βαρύ μακιγιάζ – πράγματα που συνειδητοποίησε ότι δεν την αντιπροσώπευαν πραγματικά.

Η Kiri είναι επίσης νηφάλια εδώ και οκτώ μήνες, κόβοντας μια συνήθεια 20 ετών: την αυτοθεραπεία με αλκοόλ, καθώς έπινε δύο μπουκάλια κρασί κάθε βράδυ.

«Όλοι μου λένε ότι τώρα λάμπω»

«Δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση ή το να είμαι ελκυστική. Είναι μια γνήσια λάμψη που πηγάζει από το γεγονός ότι νιώθω επιτέλους γεμάτη και ικανοποιημένη. Όταν αποκτάς το λεξιλόγιο και την υποστήριξη που χρειάζεσαι, μπορείς επιτέλους να δεις τον πραγματικό σου εαυτό», αναφέρει η γυναίκα.

«Αξίζετε να ζείτε αυθεντικά. Το να κατανοήσετε τον τρόπο που είναι “καλωδιωμένος” ο εγκέφαλός σας, σας βοηθά να “χτίσετε” μια ζωή που σας ταιριάζει. Κανείς δεν πρέπει να παλεύει μόνος. Δυστυχώς, ζούμε σε έναν κόσμο όπου η επαγγελματική εξουθένωση και η νευροδιαφορετικότητα αντιμετωπίζονται με ντροπή. Όμως, δεν πρόκειται για την προσωπικότητά σας, αλλά για τον εγκέφαλό σας. Πιστεύω ότι όλοι αξίζουν την κατάλληλη υποστήριξη που τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς».