«Ήμουν 34 ετών όταν έμαθα ότι πάσχω από ΔΕΠΥ» – Η εξομολόγηση ενός άνδρα για τη διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Όλο και περισσότεροι ενήλικες διαγιγνώσκονται, βρίσκοντας επιτέλους απαντήσεις σε χρόνιες προκλήσεις. Ένας άνδρας μιλάει για την προσωπική του εμπειρία και τη διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή.

«Μετά τη διάγνωση με ΔΕΠΥ όλα έβγαζαν πλέον νόημα»

Ενώ ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίες για την αύξηση των διαγνώσεων ΔΕΠΥ σε ενήλικες, τα στοιχεία δείχνουν ότι εκατομμύρια περιπτώσεις παραμένουν αδιάγνωστες. Μελέτες υπογραμμίζουν ότι η ευαισθητοποίηση και ο μειωμένος στιγματισμός συμβάλλουν στην αναγνώριση της πάθησης, επιτρέποντας σε περισσότερους ενήλικες να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Για τον Alex Partridge (Άλεξ Πάρτριτζ), ιδρυτή των LADbible και UniLad, παρουσιαστή του podcast ADHD Chatter και συγγραφέα του Now It All Makes Sense: How An ADHD Diagnosis Brought Clarity To My Life, μια μεταγενέστερη διάγνωση με ΔΕΠΥ ήταν καθοριστική. «Το κοινό στερεότυπο για τη διαταραχή είναι η σωματική υπερδραστηριότητα, αλλά δυσκολεύτηκα να το εντοπίσω αυτό στον εαυτό μου».

Ο άνδρας αναφέρει ότι δεν αναγνώριζε στον εαυτό τις στερεοτυπικές περιγραφές της ΔΕΠΥ, επειδή ήταν «ήσυχος και ντροπαλός». «Αντίθετα, η υπερκινητικότητά μου ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη εσωτερικά στο κεφάλι μου», αναφέρει ο ίδιος. Έτσι, ενώ εμφάνιζε κάποια ανησυχητικά συμπτώματα, όπως παραμέληση εργασιών, υπερβολικές δαπάνες και δυσκολία να διατηρήσει φιλίες και σχέσεις, δεν διαγνώστηκε μέχρι τα 34 του χρόνια.

Όπως εξομολογείται ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ζωής του ένιωθε εκτός τόπου χωρίς να ξέρει το γιατί και η διάγνωση με ΔΕΠΥ άλλαξε τα πάντα. «Η αρχική διάγνωση συνοδεύτηκε από θλίψη, σύγχυση και ερωτήσεις. Πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα κατανοήσει αυτή την κατάσταση νωρίτερα; Ποιος είμαι πραγματικά; Τι είμαι εγώ και τι κρύβω; Είναι ένα συναρπαστικό, αλλά δύσκολο, ταξίδι αυτογνωσίας στο οποίο εξακολουθώ να κάνω μέχρι σήμερα».

«Μετά τη θλίψη έρχεται μια τεράστια ευγνωμοσύνη»

Η αρχική θλίψη για τη διάγνωση αντικαταστάθηκε από «τεράστια ευγνωμοσύνη». Η διάγνωση του έδωσε την επιβεβαίωση ότι δεν ήταν «ελαττωματικός», αλλά ότι ο εγκέφαλός του λειτουργούσε απλά διαφορετικά. «Όλα στο παρελθόν μου έχουν νόημα. Η ζωή μου έχει νόημα», αναφέρει.

Πολλοί πιστεύουν ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μια πάθηση της παιδικής ηλικίας. Ωστόσο, ο Πάρτριτζ τονίζει ότι δεν υπάρχει «μεγάλη ηλικία» για να διαγνωστεί κάποιος με ΔΕΠΥ.

Με τη σωστή διάγνωση και τα κατάλληλα εργαλεία, μπορείτε να μετριάσετε τις προκλήσεις, να αξιοποιήσετε τα μοναδικά σας δυνατά σημεία και να επιτύχετε εκπληκτικά πράγματα.