Άγιος έρωτας: Η Άννα λέει όλη την αλήθεια στον πατέρα Νικόλαο – Δείτε sneak preview από το νέο επεισόδιο

Ο Άγιος Έρωτας επιστρέφει απόψε. Η Αναστασία και ο Χάρης γνωρίζουν τον μικρό Κλεάνθη…

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

Η Άννα ανοίγει για πρώτη φορά την ψυχή της στον πατέρα Νικόλαο και παραδέχεται τον έρωτά της για την Ελένη. Εκείνος την προειδοποιεί για τις συνέπειες και την ωθεί σε μια οδυνηρή απόφαση.

Την ίδια στιγμή, και η Ελένη, προκειμένου να αποφύγει τις πιέσεις της οικογένειάς της, δέχεται να γνωρίσει τον άντρα που της προξενεύει η Ειρήνη. Παράλληλα, ο Γεράσιμος βλέπει τη Δώρα με τον Αργύρη και αποφασίζει να μείνει κρυφά στη Στέρνα, έτοιμος να ανατρέψει τα πάντα.

Κι ενώ ο Χάρης πλέει μαζί με την Αναστασία σε πελάγη ευτυχίας, λόγω της επικείμενης υιοθεσίας του μωρού που φροντίζει η Χριστίνα, δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον γιατρό της Σοφίας, ο οποίος του ζητά να τον συναντήσει, καθώς η ψυχική της κατάσταση επιδεινώνεται.

Ο Παύλος, εντωμεταξύ, συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη της εγγονής του και η Χλόη τον παρακολουθεί ανήσυχη. Κι ενώ η νύχτα πέφτει, η Αγγέλα εξαφανίζεται από το σπίτι του Τόλη μαζί με ένα όπλο, πυροδοτώντας νέους κινδύνους.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα