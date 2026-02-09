Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 26χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου – Βιντεοσκόπησε την πράξη

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης θα κληθεί να αποφασίσει ως προς την ποινική μεταχείριση του 26χρονου, ο οποίος καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση ενός 15χρονου, τον περασμένο Οκτώβριο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη.

Ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν για το εάν θα πρέπει να προφυλακιστεί ο κατηγορούμενος. Συγκεκριμένα ο ανακριτής είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά. Έτσι ο 26χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, έως ότου αποφανθεί το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και εκδώσει το σχετικό βούλευμα.

«Ήταν συναινετικό» ισχυρίζεται ο 26χρονος

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα σε εκτέλεση εντάλματος για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση, καθώς φέρεται να κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο την πράξη.

Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι προέβη σε γενετήσια πράξη με τον ανήλικο, τον οποίο φέρεται να γνώρισε σε διαδικτυακή πλατφόρμα.

Κατά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν συναινετικά.