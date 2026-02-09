Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής επικοινωνίας του Στάρμερ – Πλήγμα η αποχώρηση του Τιμ Άλαν

Αλυσιδωτές εξελίξεις σημειώνονται στον στενό κύκλο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, την ώρα που ίδιος αγωνίζεται να ανακτήσει τον έλεγχο του Εργατικού Κόμματος, καθώς ο διευθυντής επικοινωνίας του, Τιμ Άλαν, υπέβαλε την παραίτησή του μόλις πέντε μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του επικεφαλής του προσωπικού του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, εντείνοντας την εικόνα εσωτερικής αναταραχής στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Τιμ Άλαν, ο οποίος είχε διατελέσει σύμβουλος του Τόνι Μπλερ από το 1992 έως το 1998 και στη συνέχεια ίδρυσε και ηγήθηκε το 2001 ενός από τα πλέον σημαντικά γραφεία δημοσίων σχέσεων και δημοσίων υποθέσεων στη Βρετανία, Portland, ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του: «Αποφάσισα να αποχωρήσω για να δοθεί η δυνατότητα να συγκροτηθεί μια νέα ομάδα στο Νο 10 [σ.σ. Ντάουνινγκ Στριτ]. Εύχομαι στον Πρωθυπουργό και στην ομάδα του κάθε επιτυχία».

Πίεση στον Στάρμερ λόγω Μάντελσον – Επστάιν

Η παραίτηση αυτή, σχολιάζει ο Guardian, συνιστά ένα ακόμη πλήγμα για τη θέση του Στάρμερ, εν μέσω έντονης διαμάχης που έχει ξεσπάσει σχετικά με την απόφαση να οριστεί ο Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβης στην Ουάσινγκτον, παρά τις στενές σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Επστάιν.

Ο Στάρμερ, στον απόηχο της πολιτικής αναταραχής στη Βρετανία που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο Επστάιν, ζήτησε δημόσια συγγνώμη προς τα θύματα.

«Θέλω να πω αυτό (στα θύματα): συγγνώμη. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε εσάς, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα», είπε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Η πορεία του Άλαν και αλλαγές στη Ντάουνινγκ Στριτ

Ο πρώτος διευθυντής επικοινωνίας του Στάρμερ όταν η κυβέρνηση των Εργατικών ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2024 ήταν ο Μάθιου Ντόιλ, ο οποίος είχε διατελέσει σε αντίστοιχο ρόλο και κατά την περίοδο της αντιπολίτευσης, αναφέρει το BBC.

Ο Ντόιλ αποχώρησε εννέα μήνες αργότερα, αποστέλλοντας μήνυμα στους συναδέλφους του ότι «ήρθε η ώρα να παραδώσω τη σκυτάλη», και στη θέση του τοποθετήθηκαν οι Στεφ Ντράιβερ και Τζέιμς Λάιονς, οι οποίοι αμφότεροι έχουν πλέον αποχωρήσει από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Άλαν αντικατέστησε τον Τζέιμς Λάιονς, τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο του τελευταίου ανασχηματισμού της ομάδας του Στάρμερ.

Λίγο μετά την άφιξη του Άλαν, η Στεφ Ντράιβερ, επικεφαλής της καθημερινής επικοινωνίας του Γραφείου του Στάρμερ, παραιτήθηκε, ύστερα από ανησυχίες ότι ο Άλαν είχε ουσιαστικά τοποθετηθεί σε θέση ανώτερη από τη δική της.

Ο διορισμός του Άλαν είχε προκαλέσει αντιδράσεις, εν μέρει λόγω ορισμένων πελατών που είχε αναλάβει η Portland.

Η παραίτηση ΜακΣουίνι

Ωστόσο, η απώλεια δύο κορυφαίων στελεχών μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες εντείνει την αίσθηση ότι η λειτουργία της Ντάουνινγκ Στριτ υπό τον Στάρμερ βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

Ο ΜακΣουίνι ανακοίνωσε την παραίτησή του το απόγευμα της Κυριακής, ύστερα από ημέρες πιέσεων από πολλούς βουλευτές των Εργατικών, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για τη συμβουλή που έδωσε να σταλεί ο Μάντελσον στην Ουάσινγκτον, παρά τη σχέση του με τον Επστάιν που συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του χρηματιστή.

Παρότι συνεργάτες του Στάρμερ εκτιμούν ότι η αποχώρηση του ΜακΣουίνι μπορεί να κατευνάσει την οργή των βουλευτών, η απώλεια του ανθρώπου που θεωρείται «αρχιτέκτονας» της ανόδου του Στάρμερ στην εξουσία αποτελεί σοβαρό πλήγμα και στρέφει το ενδιαφέρον στο γιατί ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε την απόφαση για τον Μάντελσον.

Ανώτατες πηγές των Εργατικών προειδοποιούν ότι η αποχώρηση του ΜακΣουίνι αφήνει τον Στάρμερ επικίνδυνα εκτεθειμένο, την ώρα που οδεύει προς μια σειρά από πολιτικές και εκλογικές προκλήσεις, οι οποίες ενδέχεται να καθορίσουν την πολιτική του τύχη.

Πηγή κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε: «Ο Κιρ μόλις έχασε το προστατευτικό του τείχος, τόσο για την υπόθεση Μάντελσον όσο και για μια σειρά άλλων ζητημάτων. Πού νομίζει ότι θα στραφεί τώρα η οργή;».

Οι Συντηρητικοί επιχείρησαν να διατηρήσουν την προσοχή στραμμένη στον Στάρμερ. Μιλώντας στο BBC τη Δευτέρα, η 44χρονη Κέμι Μπάντενοχ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ άφησε τον ΜακΣουίνι να «πληρώσει το τίμημα» για μια δική του απόφαση.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών δήλωσε: «Ο Κιρ Στάρμερ γνώριζε. Είναι δική του η κρίση και δεν ήταν ειλικρινής – ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε, στη συνέχεια άλλαξε την ιστορία του και υποστήριξε ότι του είπαν ψέματα».