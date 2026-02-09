Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Στο επίκεντρο το Κυπριακό και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν

Η επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και το Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κυπριακό: Διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επιπλέον τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προγραμματιστεί στις 11 Φεβρουαρίου, στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Foreign Policy» ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε τις ελληνικές «κόκκινες γραμμές», καθώς δήλωσε ότι «η μία βασική διαφορά που αναγνωρίζουμε αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο». Προσέθεσε, δε, ότι στην Άγκυρα «θα διατυπώσει ξεκάθαρες θέσεις ως προς τη βασική μας διαφορά».