Σακελλαρίδης στον Realfm 97,8 για υπόθεση Παναγόπουλου: Μην αφήσουμε την «oσμή σκανδάλου» να ρίξει «μαύρο πέπλο» στην αναγκαιότητα για διεκδίκηση

Για την υπόθεση Παναγόπουλου, τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την τραγωδία στη Χίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι «πρόκειται για μια ιστορία που πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές της Δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι υπάρχει μία οσμή σκανδάλου, προφανώς πρέπει να αποδειχθούν όλα αυτά, είναι ένα φερόμενο σκάνδαλο. Η κριτική που ασκούμε στον κ. Παναγόπουλο είναι κυρίως πολιτική γιατί πρόκειται για έναν πρόεδρο της ΓΣΕΕ, στην πραγματικότητα «ισόβιο», ο οποίος στην ουσία έχει συνδυάσει το όνομά του και την περίοδο της θητείας του στη ΓΣΕΕ με μια περίοδο κάμψης του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργατικών διεκδικήσεων. Αυτό που έχει σημασία, ανεξάρτητα ποια θα είναι η πορεία της διερεύνησης του σκανδάλου, είναι να υπενθυμίσουμε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εργατικά σωματεία και πόσο σημαντικός είναι ο συνδικαλισμός».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «αν υπήρχε σωματείο στη «Βιολάντα» τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά. Και το λέω και με αφορμή ένα άλλο περιστατικό που έγινε σε φαρμακοβιομηχανία στην Αττική και εκεί όταν υπήρξε οσμή υγραερίου, αμέσως κινητοποιήθηκε το Σωματείο και στην ουσία επέβαλε να γίνει ο έλεγχος. Μην αφήσουμε αυτή την «οσμή σκανδάλου», αυτό το σκάνδαλο που ενδεχομένως υπάρχει, στη ΓΣΕΕ και αφορά στην ηγεσία της και τον κ. Παναγόπουλο, να ρίξει «μαύρο πέπλο» στην αναγκαιότητα που έχουμε σήμερα και για την εργασιακή ασφάλεια αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων όρων ζωής και μισθών».

Για την υπόθεση με τον Σμήναρχο

«Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί και να φτάσει σε βάθος για τις σχέσεις του προσώπου αυτού με τις Μυστικές Υπηρεσίες της Κίνας ή με άλλες χώρες. Το θέμα της εθνικής Ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Όταν το συζητάμε, γινόμαστε πολλές φορές «ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι». Όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά έχω στο μυαλό μου το σκάνδαλο των υποκλοπών, που είναι στην πραγματικότητα μια παγίδευση με ένα κακόβουλο λογισμικό του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ανώτατων στρατιωτικών σε επιτελικές θέσεις, εν ενεργεία υπουργών, δημοσιογράφων, πολιτικών, επιχειρηματιών και αυτό δεν εμφανίστηκε ποτέ ως υπόθεση εθνικής ασφάλειας, ούτε καν ως κακούργημα, ούτε ως κατασκοπεία» υποστήριξε ο κ. Σακελλαρίδης αναφερόμενος στην υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή Σμήναρχο.

« Το ζήτημα του ορισμού της εθνικής ασφάλειας και της κατασκοπείας δυστυχώς εργαλειοποιείται και χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους στο πλαίσιο και της πολιτικής συζήτησης» πρόσθεσε.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε ερώτηση σχετική με τη Συνταγματική Αναθεώρηση ο κ. Σακελλαρίδης απάντησε τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει παρουσιάσει τις προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Πρόκειται για μια Συνταγματική Αναθεώρηση που εισάγει τη χώρα μας στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεται διεθνώς «αυταρχικός φιλελευθερισμός», δηλ. να υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος από την πλευρά του Συντάγματος ως μη οφείλει το Σύνταγμα, ειδικά σε ζητήματα όπως η δημοσιονομική πολιτική, η φορολογική πολιτική, το πεδίο άσκησης της πολιτικής στην οικονομία. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η κυβέρνηση σε κομβικά ζητήματα που προτείνει Αναθεώρηση, όπως η εργαλειακή χρήση του άρθρου 86 για την παραπομπή κυβερνητικών στελεχών στη Δικαιοσύνη ή ο τρόπος με τον οποίο νομοθέτησε για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια πριν αναθεωρήσει το άρθρο 16, δείχνουν ότι φέρνει μια πρόταση που κινείται στην πλήρη αυταρχικοποίηση του πολιτικού συστήματος και σε μια βαθιά συντηρητικοποίηση και εμείς θα είμαστε απέναντι σε αυτή την προσπάθεια. Θα μπούμε στη διαδικασία με δικές μας προτάσεις όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα νομιμοποιήσουμε με τις ψήφους μας τη Συνταγματική Αναθεώρηση».

Για την τραγωδία στη Χίο

Για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς, ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι «πήγαμε με τον κ. Ηλιόπουλο στο νοσοκομείο Χίου, είδαμε τον διοικητή και με την άδειά του συναντήσαμε τα θύματα, τους τραυματίες και μάλιστα με διερμηνέα που μας έδωσε το νοσοκομείο. Το λέω αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις για την παρουσία μας εκεί».

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς συμπλήρωσε πως «οι μαρτυρίες ήταν ότι δεν υπήρξε ηχητικό σήμα, ότι ξαφνικά ένας προβολέας μας τύφλωσε και ότι το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω τους. Εγώ μεταφέρω αυτές τις μαρτυρίες, δεν μπορώ να σας πω τι έγινε ακριβώς, το θέμα είναι τι εκτιμήσεις κάνουμε. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι και με τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχει η χώρα μας διεθνώς για τον τρόπο χειρισμού παρόμοιων υποθέσεων, είτε στο Φαρμακονήσι ή στην Πύλο, υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες από την πλευρά του Λιμενικού στον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό το περιστατικό συνέβη μέσα στα ελληνικά εθνικά ύδατα. Με βάση τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σωστά την επικαλούμαστε για τα θέματα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας όσον αφορά στα ζητήματα με την Τουρκία, προβλέπονται συγκεκριμένα πράγματα για το πώς πρέπει να χειρίζεται το Λιμενικό τέτοιες περιπτώσεις. Η χώρα μας πρέπει να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις της στο Διεθνές Δίκαιο για να μπορεί να το επικαλείται μετά».

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

«Η Τουρκία έχει εκδώσει NOTAM που είναι προκλητική και δεν βοηθάει στο κλίμα διαλόγου. Ως κόμμα και ως Νέα Αριστερά είμαστε από τις πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουμε στον διάλογο με την Τουρκία για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, που πρέπει να παραπεμφθούν κάποια στιγμή στο Διεθνές Δικαστήριο ώστε να επιλυθούν και να μην είναι αναγκασμένη η χώρα να βρίσκεται σε μια διαρκή πολεμική ένταση και να αγοράζουμε εξοπλισμούς μειώνοντας τις δυνατότητες για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή» τόνισε ο κ. Σακελλαρίδης και πρόσθεσε:

«Είμαστε υπέρ του διαλόγου στο πλαίσιο μιας εθνικής γραμμής που δεν αναγνωρίζει όλα όσα βάζει η Τουρκία αλλά για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας πρέπει να υπάρχει διάλογος και ένα κλίμα «ήρεμων νερών».