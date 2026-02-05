Νέα Αριστερά: Επίσκεψη Σακελλαρίδη και Ηλιόπουλου στη Χίο – «Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Αριστερά, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Νάσος Ηλιόπουλος, Χίος

O γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, επισκέφθηκαν σήμερα τη Χίο με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία και προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Ο κ. Ηλιόπουλος και ο κ. Σακελλαρίδης επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο του νησιού, όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εργαζομένων και με τη διοίκηση, ενώ μετέβησαν και στο Λιμεναρχείο Χίου, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για τα γεγονότα.

Μετά το πέρας των συναντήσεων, προχώρησαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, ευχαριστώντας το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό με τον οποίο ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των τραυματιών. Παράλληλα τόνισαν ότι «κανένας τραυματίας δεν πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο και να μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης, όπως επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χωριστούν γονείς από τα παιδιά τους».

Νέα Αριστερά, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Νάσος Ηλιόπουλος, Χίος

Νέα Αριστερά, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Νάσος Ηλιόπουλος, Χίος

Έπειτα από συνεννόηση με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χίου, δόθηκε διερμηνέας και επετράπη στους εκπροσώπους της Νέας Αριστεράς να επισκεφθούν τους τραυματίες.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, «τα όσα καταγράφηκαν εκεί γεννούν πολύ σοβαρά ερωτήματα»:  «Ο τραυματίας περιέγραψε ότι το σκάφος των προσφύγων κινούνταν με μικρή ταχύτητα και βρισκόταν πολύ κοντά στις ακτές. Όπως ανέφερε δεν υπήρξε κανένα σήμα από το Λιμενικό για να σταματήσουν και στη συνέχεια το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω τους. Παράλληλα, υγειονομικοί του νοσοκομείου επισήμαναν ότι τα τραύματα που αντιμετώπισαν δεν συνάδουν με το αφήγημα που μέχρι στιγμής προβάλλεται από το Λιμενικό και την κυβέρνηση».

«Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανθρώπινες ζωές χάνονται στο Αιγαίο και σπεύδει να δώσει βολικές εκδοχές. Ως Νέα Αριστερά απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια συγκάλυψης», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Είναι αδιανόητο σε τέτοιο περιστατικό, για ένα υπερσύγχρονο σκάφος, να λέμε ότι δεν λειτουργούσαν οι κάμερες», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Στην Πύλο, στο πιο θανατηφόρο ναυάγιο με πρόσφυγες, πάλι για έναν περίεργο λόγο δεν ενεργοποιήθηκαν, κάτι ακόμα χειρότερο, γιατί είναι ζήτημα “υποκειμενικής” κρίσης», σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάσκα στους χώρους υγείας: πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους ευάλωτους πολίτες

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να βγει καθηκοντολόγιο χωρίς συμφωνία με το Σύλλογο Μαιών-Μαιευτών

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αυξήθηκε η επιβατική κίνηση – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη φορά -Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και πληθωρισμό

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

LIVE: Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στον α...
17:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κωνσταντοπούλου για τραγωδία στη Χίο: Μείζον ατόπημα του υπουργού Μετανάστευσης να συγχαρεί το λιμενικό

Τα πυρά της κατά του Θάνου Πλεύρη αλλά και του πρωθυπουργού, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σ...
15:28 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Μαρινάκης: «Βαθύτατα προβληματική» η δήλωση Τσίπρα για την τραγωδία στη Χίο – Τι απάντησε για την κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Στην πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλο...
14:45 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης: «Στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Peanut» – «Αποκαλυπτήρια» για τη νέα ένοικο του Μαξίμου

Τη νέα… ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που δημοσίε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα