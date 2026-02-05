Νέα Αριστερά: Επίσκεψη Σακελλαρίδη και Ηλιόπουλου στη Χίο – «Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας»

O γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, επισκέφθηκαν σήμερα τη Χίο με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία και προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Ο κ. Ηλιόπουλος και ο κ. Σακελλαρίδης επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο του νησιού, όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εργαζομένων και με τη διοίκηση, ενώ μετέβησαν και στο Λιμεναρχείο Χίου, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για τα γεγονότα.

Μετά το πέρας των συναντήσεων, προχώρησαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, ευχαριστώντας το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό με τον οποίο ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των τραυματιών. Παράλληλα τόνισαν ότι «κανένας τραυματίας δεν πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο και να μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης, όπως επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χωριστούν γονείς από τα παιδιά τους».

Έπειτα από συνεννόηση με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χίου, δόθηκε διερμηνέας και επετράπη στους εκπροσώπους της Νέας Αριστεράς να επισκεφθούν τους τραυματίες.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, «τα όσα καταγράφηκαν εκεί γεννούν πολύ σοβαρά ερωτήματα»: «Ο τραυματίας περιέγραψε ότι το σκάφος των προσφύγων κινούνταν με μικρή ταχύτητα και βρισκόταν πολύ κοντά στις ακτές. Όπως ανέφερε δεν υπήρξε κανένα σήμα από το Λιμενικό για να σταματήσουν και στη συνέχεια το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω τους. Παράλληλα, υγειονομικοί του νοσοκομείου επισήμαναν ότι τα τραύματα που αντιμετώπισαν δεν συνάδουν με το αφήγημα που μέχρι στιγμής προβάλλεται από το Λιμενικό και την κυβέρνηση».

«Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανθρώπινες ζωές χάνονται στο Αιγαίο και σπεύδει να δώσει βολικές εκδοχές. Ως Νέα Αριστερά απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια συγκάλυψης», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Είναι αδιανόητο σε τέτοιο περιστατικό, για ένα υπερσύγχρονο σκάφος, να λέμε ότι δεν λειτουργούσαν οι κάμερες», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Στην Πύλο, στο πιο θανατηφόρο ναυάγιο με πρόσφυγες, πάλι για έναν περίεργο λόγο δεν ενεργοποιήθηκαν, κάτι ακόμα χειρότερο, γιατί είναι ζήτημα “υποκειμενικής” κρίσης», σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.