Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα

Ευανθία Τασσοπούλου

πολιτική

Μητσοτάκης, Ερντογάν, Νέα Υόρκη
Πηγή: Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας ΕλλάδαςΤουρκίας, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ανέφερε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και επανέλαβε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία κια μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».

13:31 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

